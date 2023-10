El monólogo de las ocho: "Qué embarazoso es el teatro cuando se hace mal"

Esto suele seguir un patrón: todavía no se ha terminado de contar la tragedia y empiezan a aflorar las irregularidades. Es que la discoteca incendiada de Murcia, donde murieron 13 personas, ni siquiera existía en términos administrativos.

Hoy han comparecido juntos el anterior edil de Urbanismo, el socialista Andrés Guerrero, el actual, el popular Antonio Navarro. Han confirmado que la discoteca incendiada carecía de licencia y tenía orden de cierre desde 2022. El Ayuntamiento pidió a los servicios de Inspección en octubre de ese año que precintaran La Fonda y el colindante Teatre tras haber denegado en enero su división, pero seguían abiertos. Así lo contaba Navarro, que además de concejal de Urbanismo, Teniente de alcalde la ciudad de Murcia

La discoteca La Fonda ni siquiera existía para la administración. Ahora dice el dueño que no tenía ningún conocimiento ni documentación alguna sobre la orden de cierre y la suspensión de la licencia de apertura y actividad. Tenía un contrato de arrendamiento con Teatre S.L., propietario de las tres salas siniestradas, y desconocía que trabajaran sin licencia y que pesara sobre éstas una orden municipal de cese de actividad.

No hay ningún desaparecido ya y el dato definitivo, terrible, es de 13 personas fallecidas. Ahora los forenses están acometiendo la necesaria, pero penosa tarea de la identificación de los cuerpos. Es una labor difícil porque los cuerpos han quedado muy deteriorados. Por el momento los forenses han logrado identificar a 5 de los 13 muertos en el siniestro.

Lo que sucedió allí dentro empieza a cobrar sentido por el relato de los testigos, que son aquellos que pudieron escapar a tiempo de un local que en segundos se convirtió en un caos de humo y llamas. Primero está el plano de la discoteca. Tenía una serie de reservados con una configuración laberíntica que hacía muy difícil la huida. Y luego todo apunta a la maldita decoración. De esto ya hemos tenido angustiosos ejemplos recientes. Una decoración excesiva y hecha con materiales inflamables convierten una sala en un polvorín. Y quizás habría que empezar de una vez a tomarse en serio esto. Porque la velocidad a la que prenden determinados elementos decorativos es la diferencia entre la tragedia y el susto. Claro que en un local con orden de cierre, que ni siquiera existe para la administración, como para preocuparse por la decoración.

Hoy el presidente murciano López Miras atendía los medios tras el minuto de silencio por las víctimas

A Mariano Rajoy le reprocharon que no quisiera presentarse a una investidura cuando contaba con el apoyo de 121 diputados

A eso de las nueve y media de la noche, ocho y media de la tarde visita La Brújula Mariano Rajoy. A Mariano Rajoy le reprocharon que no quisiera presentarse a una investidura cuando contaba con el apoyo de 121 diputados. Luego a Feijóo le han reprochado que se presentara con 172. ¿Ahora qué dirán de Sánchez? Porque que les consten al Rey, tiene el apoyo de su grupo y el de Sumar. El PNV dice que por el momento no hay acuerdo, Coalición Canaria tampoco y Esquerra, Bildu, Junts y el BNG ni siquiera se han dignado a acudir a la Zarzuela.

Claro que le propondrá el Rey, porque es su deber, y el se presentará a la investidura. Ahora estamos en esa fase en el que los grupos ponen cara de mal jugador de póker, mohín de desdén, y dicen que no está cerrado el apoyo.

Más que una legislatura va a ser un saqueo

Han ido pasando los grupos que se dignaron a acudir, han informado al Rey de sus intenciones y han salido para hacerse querer un rato ante los periodistas.

UPN, descartado. Ya sabíamos con Sánchez y Bildu, ni a la vuelta de la esquina. El PNV ha soltado un lacónico comunicado que algo de razón tiene. Porque el PNV va a darle los votos a Sánchez pero, claro, lo que explica el PNV es que cada votación va a ser un Vietnam. Cuando necesitas los síes, todos los síes de una panoplia de partidos con diferentes ideología en lo económica, que se enfrentan en procesos electorales autonómicos. Más que una legislatura va a ser un saqueo.

Dicho lo cual, dirán que sí. Igual que Sumar, que ahora se pone así un poco digno y dice que no está cerrado lo que lleva cerrado desde antes de las elecciones. Lo de Sumar se va a solucionar mediante el tradicional reparto de cuotas. lo publicaba El Periódico de España. Colau en Vivienda, Yolanda Díaz en Trabajo, Mónica García en Sanidad y Derechos Sociales para Nacho Álvarez. Este sería el representante de Podemos. ¿E Irene Montero? Es tal el interés de Yolanda Díaz de quitársela de encima que si en el trance pierde las competencias de Igualdad, bienvenido sea. Yolanda Díaz dice que no. Que todavía no han pensado en sillones. Y que están muy lejos del acuerdo con el PSOE. Qué embarazoso es el teatro cuando se hace mal.

En cuanto a los otros. Más que los ausentes, los del desplante. La amnistía ya está acordada. No sólo porque ya lo ha confirmado el boletín oficioso de El País, es que los independentistas ya se han puesto a hablar del referéndum de autodeterminación, que es la forma en que la amnistía parece pecata minuta. Casi vamos a tener que dar gracias por la amnistía. Casi es una concesión de los independentistas, en su proba generosidad. Porque dan la amnistía, pero es que renuncian por ahora al referéndum. Así funciona esto.

Y luego está lo del Constitucional, que en una votación con tiralíneas ha dicho que el Poder Judicial ha sido legítimamente maniatado por el Gobierno. Ustedes fíjense en la lógica que aplica el Constitucional, que no es Poder Judicial, es un órgano político que decide sobre el Poder Judicial. Claro que el PP tiene una ineludible responsabilidad en la no renovación del CGPJ. Y que es una anomalía que conviene solucionar cuanto antes. Es verdad que no favorece al debido clima de confianza que en plena negociación, Sánchez derogue el delito de sedición. Qué decir de la entrega a Puigdemont de una amnistía que ya todos dan por hecha. Pero es verdad que el CGPJ va camino de los cinco años en interinidad. Pero lo que ha dado la puntilla a la administración de justicia es la imposibilidad de que haga nombramientos. Y el Constitucional esto lo justifica por la excepcionalidad de la situación. O sea, el cuanto peor mejor hecho sentencia.