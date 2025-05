El Monólogo de las Ocho: "El PSOE sigue reclamando a todos que se hagan los idiotas"

Hoy la pregunta que se hace cualquier ser un poco informado es por qué justo hoy dimite el Secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez. Cuál es la razón de la renuncia de la mano derecha de Marlaska. Porque lo de las razones personales exigen un gran esfuerzo de credulidad.

A Marlaska en el PSOE le acusan de tener a la UCO fuera de control. Echan de menos un ministro del Interior que se entera de lo que ocurre, como era Rubalcaba por ejemplo. ¿Está pagando él la tensión insoportable con la UCO? Motivos personales es una fórmula que suele esconder una razón política profunda que no se quiere revelar. En Interior aseguran que no es un problema de salud, ni cuestiones familiares, motivos personales.

Vamos con un esfuerzo aún mayor de credulidad. Es más el PSOE sigue reclamando a todos que se hagan los idiotas y finjan que Leire Díez es una periodista que estaba preparando un libro de investigación sobre la corrupción de la UCO, que nada tiene que ver con Ferraz, que se sentó por pura iniciativa propia con el empresario Javier Pérez Dolset a un lado y el abogado Jacobo Teijelo al otro y le prometió a un industrial perseguido por un fraude millonario un acuerdo con la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

Todo por iniciativa propia. Igual que su voluntad, tan determinada, de matar civilmente al jefe de la unidad de delincuencia económica de la UCO fue por puro interés personal. El celo investigador de una periodista de obra ignota, cuyos únicos trabajos conocidos, sin embargo, son cargos de confianza en Correos y ENUSA.

Ya digo que creerse la versión oficial exige tomarse un esfuerzo que no todo el mundo está dispuesto a hacer, como es el de fingirse rematadamente idiota. Fíjense en un detalle de la reacción del Gobierno, ¿alguien ha criticado a la militante Leire Díaz? ¿Alguien se ha atrevido a decir que investigarán lo que estaba haciendo esta mujer y si hablaba en nombre del PSOE? ¿Alguien ha anunciado consecuencias? No, sencillamente aseguran que nada tienen que ver con ella, cuando eso sencillamente no es verdad.

Miren, sería una injusticia decir que ningún socialista ha dicho que esto que hace Leire Díez es una operación infame. Al menos Patxi López ha dicho que es rechazable. Al menos el portavoz parlamentario del PSOE asegura que la conoce y dice que si esto es como parece resulta rechazable. Al menos uno, pero merece ser destacado. Sobre todo porque todos la conocen y hoy fingen no conocerla, pese al álbum de fotos estilo mocito feliz, y sus cargos en Correos y Enusa.

Víctor de Aldama fue quien anunció hace dos meses que esta conversación el empresario Alejandro Hamlyn se divulgaría. Además, señaló uno a uno a los presentes. Mencionó a Leire Díez, a Javier Pérez Dolset y a Jacobo Teijelo. Ahora anuncia en Telecinco que saldrán otras conversaciones, otros audios, en los que la militante socialista Leire Díez cita por su nombre a algunas autoridades del Partido, del Gobierno y del Estado.

No es lo mismo pesar que ponerme muy pesado. Es que José Manuel Albares ha elegido el peor día posible para ponderar el peso de España en Europa ante los nuevos diplomáticos. Y es el peor día porque hoy el gobierno español ha fracasado en su esfuerzo diplomático por conseguir la oficialidad del catalán en las instituciones europeas.

Hasta ocho países han mostrado abiertamente su deseo de no votar la oficialidad del catalán o han mostrado alguna reticencia para su aprobación. Son Dinamarca, Finlandia, Austria, Chipre, Alemania, Países Bajos, República Checa o Italia.

De todas maneras, esta es solo una derrota operativa del Gobierno, porque esta iniciativa no es precisamente hija de la convicción sino de la necesidad. Dicho de otra manera, como con tantas otras cosas, Pedro Sánchez jamás habría defendido la oficialidad del catalán en Europa si no llega a ser por una imposición de Carles Puigdemont.

De manera que hay que ponerse muy enfático al destacar las intensas gestiones diplomáticas para pagarle la factura a Carles Puigdemont. Hoy verán que así lo destacan todas las crónicas oficialistas. Intensas gestiones diplomáticas. Que parezca que de verdad importa cuando lo que de verdad importa es que Carles Puigdemont no se sienta defraudado.

Y en ese sentido, el Gobierno puede cantar victoria. Porque lejos de reprocharle que le haya prometido un imposible, lejos de afearle su impotencia diplomática, el prófugo le ha echado la culpa al PP. Así que misión cumplida. En realidad esto nunca importó demasiado, pero tiene que parecer que importa, porque lo fundamental es que Puigdemont esté contento.