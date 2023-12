El monólogo de las ocho: "Pedro Sánchez tiene un nuevo socio con el que negociar bilateralmente"

Lo importante es el informe Pisa, porque quizás no haya nada tan relevante como la desastrosa situación de la educación obligatoria, de la instrucción elemental de los ciudadanos, que de eso es lo que estamos hablando y Pisa certifica el desastre sin paliativos del sistema educativo español.

Pedro Sánchez tiene un nuevo socio con el que negociar bilateralmente. Mejor que lo haga él personalmente o Santos Cerdán, porque creo que Yolanda Díaz no es la mejor interlocutora para ello. Y puede darse por satisfecho si no le piden una mesa de negociación en Ramala con un mediador cubano. Al fin y al cabo tienen los mismos diputados que el PNV y cada uno de ellos es igual de imprescindible para la mayoría de gobierno que cada uno de los de Puigdemont.

Podemos abandona el grupo de Sumar y sus cinco diputados se van al grupo. Le damos la enhorabuena a Canal Red por la audaz exclusiva. Es que es el canal de Pablo Iglesias quien dio la noticia en primicia y hay que reconocerle el mérito.

Este era un desenlace que llevábamos semanas esperando porque la estrategia evidente de Pablo Iglesias era convertir a Podemos en una minoría de bloqueo que se aproveche de la debilidad del Gobierno para sacar todo el rédito posible. ¿Pero cuál ha sido el detonante? Ione Belarra había solicitado intervenir en el pleno que acogía la comparecencia del ministro Albares, de exteriores, para informar de la situación en Oriente Próximo. Cabe imaginar cuál era el contenido incendiario de su intervención. Pero, sería decepcionante si no pidiera conducir a todo el gobierno de Israel a la Corte Penal Internacional, la ruptura de relaciones y el reconocimiento de un estado palestino que llegara del río Jordan al Mar Mediterráneo.

Podemos se independiza y además lo hace denunciando el entreguismo de Yolanda Díaz

Podemos ya había criticado muchas veces al Gobierno naciente pero una cosa es, yo qué sé, el Salario Mínimo y otra muy distinta es la Política Exterior. Y sobre Política Exterior no se puede decir cualquier cosa desde un grupo que pertenece al gobierno. De manera que… adiós… Podemos se independiza y además lo hace denunciando el entreguismo de Yolanda Díaz, a la que consideran un mero apéndice del PSOE.

Siempre después de que lo que contara en exclusiva el Canal Red, lo ha anunciado el diputado morado Javier Sánchez Serna, que además ya ha apuntado muy convenientemente a los Presupuestos Generales del Estado. ¿Quiere aprobarlos Pedro Sánchez? Pues ya tiene un nuevo socio con el que negociarlos.

Lo peor del estado de la educación no son los resultados de Pisa

Y ahora lo importante. Lo peor del estado de la educación no son los resultados de Pisa ni lo recurrente de sus problemas ni la comprensión lectora ni las matemática, lo peor es la resignación, es más, el conformismo, peor, el triunfalismo.

Es verdad que el actual informe PISA registra los efectos del cierre de los colegios a causa de la pandemia y de aquel curso maldito de las clases a distancia y la distancia interpersonal. La caída es general y España no es la que más cae, pero es que España parte de unos resultados lamentables, demasiado alejado de la media de los países desarrollados como para encontrar cualquier consuelo en la retórica. La educación obligatoria es uno de los principales problemas de España. Esta afirmación no admite paliativos. Y lo es a pesar del esfuerzo intelectual y hasta físico que dedicamos a cuestiones perfectamente secundarias como los caprichos identitarios de nuestros nacionalismos.

Vamos con los datos. Los alumnos españoles de 15 años han caído en todas las materias de las que se han examinado en el Informe PISA y han tocado fondo en Matemáticas y Ciencias, obteniendo los peores resultados académicos de su historia. La realidad es que, desde 2015, España ha caído 15 puntos en Matemáticas, 22 puntos en Lectura y ocho puntos en Ciencias. Si se revisa la situación de hace una década, en 2012, el descenso ha sido de 11 puntos en Matemáticas, 14 en Lectura y 11 en Ciencias. Esto lleva a concluir a la OCDE que los resultados españoles de 2022 son "significativamente inferiores" que en 2012 y 2015.

El cierre de los colegios por el COVID puede explicar la caída, pero el retraso académico es recurrente y se ha convertido en un problema endémico. Agravado sí, por el COVID. Pero, agravado y no motivado. Y lo deprimente es que ante esta realidad tozuda no se invoque otra solución que la inversión porque eso se desmiente muy fácilmente con las matemáticas. Si hoy se invierte más que hace una década y los resultados son peores es que esta no es una cuestión de dinero.

Hay un fracaso de los experimentos pedagógicos

Hay un fracaso de los experimentos pedagógicos, hay un modelo errático que va cambiando en función del gobierno y perviven mil y una supersticiones en las aulas que impiden la aplicación de soluciones.

Luego está la cuestión de la desigualdad, que tendría una explicación más sociológica que educativa. Porque Ceuta está a tal distancia de Castilla y León. A una distancia continental que no se explica desde luego en función del modelo educativo sino de la presión migratoria y otras realidad que inevitablemente afectan a los resultados. Lo que no quita destacar que Castilla y León es un ejemplo de excelencia y que por tanto es normal que Alfonso Fernández Mañueco así lo celebre.

Y ahora que hablamos de los experimentos pedagógicos fallidos. Me van a permitir que les lea algunas conclusiones del informe que ha rescatado muy convenientemente el profesor Gregorio Luri. El hecho de que sean enunciadas dan la medida de la confusión. Porque son obviedades que quizás ya no lo son tanto. Esa es la tragedia. Dice el informe:

"Limitar las distracciones es importante para el rendimiento y el bienestar de los estudiantes". Vaya, interesante.

«Con estos resultados correlacionales , no se puede concluir que estudiar durante más tiempo sea perjudicial para el aprendizaje de los estudiantes».

, no se puede concluir que estudiar durante más tiempo sea perjudicial para el aprendizaje de los estudiantes». «Los sistemas educativos en los que más estudiantes dedican hasta dos horas al día a hacer los deberes tendieron a obtener puntuaciones más altas en matemáticas».

