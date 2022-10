Les estamos contando en directo la clausura de la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Asturias. Un acto que reune la excelencia en el Teatro Campoamor y en el que este año se ha reconocido a figuras como el dramaturgo Juan Mayorga, el periodista Adam Michnik o el arquitecto japonés Shigeru Banu.

En estos premios de proyección internacional, Su Majestad el Rey suele referirse en su discurso a asuntos la actualidad. En esta edición era obligatorio el recuerdo a la devastadora invasión de Ucrania y a la amenaza de todo el mundo libre por los sueños imperiales de Putin.

La princesa Leonor ha regresado a España desde Gales, donde estudia, para presenciar los premios que llevan su nombre. Como cada año desde hace cuatro, la princesa pronuncia un discurso. Este año se ha referido a las dificultades a las que se enfrentan los jóvenes en este tiempo de incertidumbre

Hoy se está escribiendo la crónica de una ruptura que ayer les contábamos en directo en la Brújula. ¿Qué ha ocurrido para que naufragase un acuerdo que ya prácticamente estaba cerrado?

Alberto Núñez Feijóo llamó anoche a Pedro Sánchez y tras percibir que estaba determinado a cumplir su compromiso con los independentistas para reformar el delito de sedición, decidió anunciar que suspendía las negociaciones. Hoy sabemos que antes de hacerlo consultó a varios miembros de la dirección del Partido Popular y que llamó también a sus dirigentes territoriales. Juanma Moreno e Isabel Díaz Ayuso, incluidos. Lo que provoca la reacción de Feijóo es el anuncio que hace María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, desde el hemiciclo, en el debate de los Presupuestos, dirigiéndose a Esquerra. Justo este momento.

Esta mañana el ministro de la presidencia Félix Bolaños ha estado en Más de Uno conversando con Carlos Alsina. Allí ha dicho que esto de la sedición es una vulgar excusa de Feijóo, que ha empezado su declive con esta decisión Y que ha demostrado, continúa Bolaños, que Feijóo está en manos de fuerzas oscuras de la derecha.

¿Ahora qué? Feijóo dice que el seguirá negociando pero no da la impresión de que las condiciones que impone vayan a resultar aceptables para el Gobierno

Hoy es un día de movilizaciones del activismo transexual contra el PSOE, por las dificultades y las demoras que impone en la tramitación de la ley trans. El grupo socialista ha revelado al fin cómo va a enmendar el proyecto que salió del Consejo de Ministros. Merece atención. Ustedes recuerden que el PSOE pidió sucesivas prórrogas para la presentación de enmiendas y que prometía que iba a pulir los aspectos más discutibles de esta ley.

La verdad es que las enmiendas son leves y por eso cuesta creer que vayan a satisfacer o a calmar o a apaciguar a las feministas de su partido. Porque indica que el PSOE habría asumido la autodeterminación de género y que esta idea seguirá guiando la ley. Lo que propone enmendar el PSOE.

No equiparar la violencia intragénero con la violencia machista, que la reversibilidad —volver a recuperar el sexo anterior a la autodeterminación— requiera de un paso por el juzgado y que todos los menores hasta los 16 años necesiten autorización judicial para cambiar de sexo.

Sobre este último punto, les recordamos qué dice la ley en su redacción actual: «El proyecto de ley establece ese requisito tan sólo para los mayores de 12 y menores de 14 años, mientras que permite que entre los 14 y los 16 años sirva con tener el permiso de los padres» El PSOE pretende que la intervención de un juez sea preceptiva cuando el menor que se va a enfrentar al cambio de sexo tenga menos de 16 años.

Lo sustancial de la ley se mantendría, por tanto. Así que esto no parece que vaya a contentar a las feministas del partido. Ayer mismo hablábamos con Amelia Valcárcel y nos decía que más que enmiendas parciales, lo pertinente sería una enmienda a la totalidad

Veremos lo que le parece a Carmen Calvo, si considera que con estas enmiendas el texto ya no pondría en peligro la legislación de igualdad, como ha argumentado. O a Ángeles Álvarez, que decía que si el PSOE aprueba la ley perdería al feminismo ilustrado.

A quien desde luego no contentan estas enmiendas es a la activistas trans que se han concentrado hoy en Ferraz para reclamarle al PSOE que apruebe la ley trans en sus términos actuales. No les valen las enmiendas parciales porque no quieren renunciar a ningún punto del texto. Ni siquiera este que evitaría que entre los 12 y los 14 años bastaría con el permiso paterno para disfrutar de la autodeterminación de género.

Todavía Irene Montero no ha dicho nada acerca de los cambios que pretende introducir el PSOE a la ley.