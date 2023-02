El monólogo de las ocho: "Ojalá esto fuera un hecho aislado, pero en el oasis catalán no se libra nadie"

De todas, la estrategia más turulata es esta que pretende convencernos de que Enríquez Negreira era un mindundi. Cuesta creer que el vicepresidente del Comité de Árbitros sea un 'Don Nadie'. Cuesta más creer que siendo un 'Don Nadie' el Barça le pague medio millón cada año durante casi 20. Y lo que ya resulta del todo increíble es que deje de pagarle justo cuando cesa como número dos de los árbitros. Si era un mindundi en un puesto sin relevancia, ¿por qué pierde el sueldo cuando abandona el puesto?

Por otro lado, un cohecho o una compra no es finalista. Basta con haberlo encargado para que sea delito, no importa si has recibido o no la mercancía.

Lo nuevo de hoy en el mayor escándalo de la historia del fútbol español es algo que publica 'El Periódico de España': una parte de la declaración de Enríquez Negreira ante la Agencia Tributaria. Dice el hombre que "el Barcelona quería asegurarse de que no se tomaban decisiones arbitrales en su contra". Es tan fabuloso como si alguien compra a todo el Tribunal Supremo para garantizarse que otro no lo compre para utilizarlo contra él. Se entiende.

La otra novedad es la irrupción a escena de un nuevo actor. La Fiscalía y la Agencia Tributaria han pedido a la policía judicial que llamase a declarar a Albert Soler. Se trata del exdiputado que siendo Director General del Consejo Superior de Deportes (CSD) avaló la existencia de los informes por los que el Barça realizó pagos millonarios a una empresa de José María Enríquez Negreira.

La carrera de Albert Soler les va a sorprender. El exdiputado del PSOE dejó su escaño en el Congreso en 2014 para fichar por el Barça. Trabajó como Director de Relaciones Institucionales y del Área de Deportes del club durante la presidencia de Josep María Bartomeu. Soler salió del club azulgrana en 2021 para volver al CSD como Director General. Y justo cuando se aprobó la Ley del Deporte dimitió.

Ojalá esto fuera un hecho aislado, un asunto meramente deportivo, pero no. Más bien informa de algo más importante. Y es que en el oasis catalán, de Pujol al Barça, no se libra nadie. Es como una reserva donde no opera el Estado de derecho.

Era cuestión de tiempo que el presidente del gobierno tuviera que pronunciarse sobre este escándalo que tiene a toda la prensa internacional pendiente de una de las marcas más potentes de España, como es la Liga de Fútbol Profesional y uno de sus embajadores más importantes, el Barça. Aunque sea por no decir nada. Porque anda que el hecho de que la RFEF haya iniciado una investigación es un asunto muy tranquilizador.

Aragonés la toma con los jueces

La noticia del día es que la Fiscalía confirma que el haber abierto en canal el Código Penal para satisfacer a los independentistas puede haber sido en balde. Quiero decir, que de la rebaja de malversación podrá beneficiarse algún corrupto condenado que como los violadores del sí es sí vea rebajada su pena, pero no aquellos delincuentes con nombre y apellidos a los que el Gobierno quiso favorecer con su reforma.

La Fiscalía pide siete años de cárcel para Jové y seis años para Salvadó, altos cargos de ERC, por el 1-O. El ministerio público atribuye a los dos hombres de confianza de Oriol Junqueras un delito de malversación agravada, en lugar del tipo atenuado que incluyó el Gobierno en el Código Penal.

Es normal que Pere Aragonés, presidente de Esquerra, se sienta estafado, ahora que él la toma con los jueces. En esto se parece al argumentario de Irene Montero con el 'Solo sí es sí'. La culpa es de los jueces, no de una deficiente técnica legislativa.

Y ahora el Gobierno, que dijo que hacía esta reforma del Código Penal para apaciguar Cataluña, dice que todo esto demuestra que no lo hizo para apaciguar Cataluña. Es el argumentario del sombrerero loco.

Claro que en el fondo todo palidece frente al CIS, que esa sí que parece una encuesta elaborada en aquella mesa inolvidable del sombrerero loco, la liebre de pascua y el lirón. A ver si la reforma de la malversación la ha hecho Pedro Sánchez pensando en Tezanos, porque lo cierto es que sus encuestas están más emparentadas con la malversación que con la sociología.

Sánchez, de gira

Pedro Sánchez tiene tal ansiedad por que llegue el momento de asumir la presidencia de turno de la Unión Europea que está preparándose desde cinco meses antes. En Ljubljana recibía Pedro Sánchez una muy buena noticia. A pesar de la zozobra y de algunos intercambios de mensajes que traslucían algunas dudas, la Comisión Europea ha aprobado preliminarmente el desembolso de otros 6.000 millones de Fondos Next Generation.

Ese viaje tenía ayer una primera etapa en Zagreb, Croacia. Y de Zagreb a Ljubljana algo ha cambiado. Bueno, más bien lo que cambia es que Sánchez hace aseveraciones en privado que luego no quiere o no puede sostener en público.

Anoche nos informaba nuestro enviado especial Juande Colmenero de que Sánchez había sido muy duro con sus socios de Gobierno de Podemos en una conversación informal mantenida con los periodistas. Hoy en cambio, ya con micrófonos delante, ha matizado mucho su visión sobre la división interna en la coalición.

Hoy en un acto de partido, la ministra del Reino de España, Ione Belarra, ha atacado nada menos que la política exterior y de defensa del Gobierno. Ni más ni menos, como si Podemos estuviera tratando de resucitar el espíritu del 'No a la Guerra' a cuenta de los pobres ucranianos, que son quienes claman "No a la guerra", hasta que les invaden y la guerra se les antoja inevitable.

Justo se acaban de cumplir veinte años de la gran manifestación del 'No a la Guerra'. Estos aniversarios no pasan inadvertidos para Podemos. Mientras el presidente habla de un gobierno unido por encima de las siglas, una de sus ministras siembra dudas sobre el envío de soldados españoles para combatir sobre el terreno.