El monólogo de las ocho: "Es una muy mala noticia que Ferrovial se vaya de España pero claro que el Gobierno tiene la culpa"

Hay dos vicepresidentas con una concepción distinta de la política y la economía. Nadia Calviño y Yolanda Díaz. Ambas comparten algo además de un mismo gobierno. Les parece muy mal que una empresa de la importancia de Ferrovial haya decidido mudarse de España y trasladar su sede social a los Países Bajos. Las dos vicepresidentas comparten también ninguna de ellas cree que en esa decisión tenga alguna culpa su Gobierno. Ambas han emprendido, y esto es lo más que comparten, una batalla a muerte contra la realidad. En lo que se diferencia notablemente en los argumentos que esgrimen.

Por empezar por orden de jerarquía. Nadia Calviño considera inaceptable que la familia Del Pino, propietaria de esta constructora, se comporte así con un país que tan les dio.

Cualquiera diría que el Estado hacía caridad con Ferrovial y en caso de que lo hiciera, convendría que lo supiéramos. Ferrovial logra su primera obra internacional en 1954: un proyecto ferroviario en Venezuela. Pero volvamos a España. Si Ferrovial ganó concurso y adjudicaciones sería porque al Estado que lo concedía le interesaba o porque hubo políticos que prevaricaron para que ocurriera, en cuyo caso convendría saberlo.

El argumento de la otra vicepresidenta, Yolanda Díaz, casi se explica por sí solo, porque es perfectamente coherente con su tradición política que no cree en la libertad de empresa y que en última instancia, si la gente se quiere ir de un país, lo impide vía decreto.

Esta forma de nacionalismo económico o de populismo proteccionista es un batalla a muerte contra la realidad. Más que lamentarse por que esto ocurra, el Gobierno tiene dos opciones si no quiere que empresas como Ferrovial se vaya. Crear las condiciones económicas para que no quieran irse o pelear en la Unión Europea por una armonización fiscal como con la que pretenden luchar contra la prosperidad de Madrid.

Claro que es mucho más fácil tachar a todos de antipatriotas.

Es una muy mala noticia que Ferrovial se vaya de España pero claro que el Gobierno tiene la culpa. Es más, es un toque de atención al gobierno y a su ciudadanía.

El Gobierno ha legislado a capricho y lo ha hecho por su puro interés particular. Es decir por electoralismo y porque hay una competencia en el seno del Consejo de Ministro por enarbolar la bandera laborista que terminará por arrasar con toda seguridad jurídica. Impuestos ad hoc, medidas distorsionadoras de la competencia, demonización del empresariado… ¿De verdad pensaban que eso no pasaría factura nunca?

Patxi López y su 'y a ti qué mas te da'

Patxi López insiste en la doctrina ‘y a ti qué mas te da’. Ayer le preguntó un periodista de ABC, Mariano Alonso en el Congreso quiénes eran los 15 de Ramses, qué diputados habían ido a la cena con el tito Berni y los empresarios. Y esa fue la respuesta que recibió del portavoz socialista.

Hoy se lo ha preguntado Susanna Griso en Espejo Público de Antena 3 y… la respuesta ha sido apenas un poco más educada. No tienen nada qué contar… Hombre, será la mejor forma de que se defiendan. Porque el problema de esa cena es que sí hay cuestiones que se deberían dilucidar. Lo primero es si la pagaron los empresarios de la trama. Luego si se cumplieron las restricciones a las que todos los españoles estaban obligados. Que luego hablamos de Boris Johnson. Y es verdad que ir de cena con unos corruptos no te convierte en corrupto pero ahora hay una sombra de duda sobre el grupo parlamentario que debe de ser insoportable para quien no haya hecho nada.

Hoy El Confidencial informa de que Tito Berni fue a un burdel el mismo día que el PSOE condenó la prostitución en el Congreso. Se supone que es su voto. Según cuenta El Confidencial, el diputado del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo terminó ese día, que encima era el Día Internacional contra la Explotación Sexual de Mujeres y Niños, en un prostíbulo.

Porque esta la cuestión moral ¿Es legal? Pues sí, pero de la abolición ha hecho el PSOE una cruzada moral y es probable que ya le esté costando más al PSOE la parranda que la corrupción. Porque al hecho ético ya le ha superado el hecho estético y no tengan ustedes duda de que cuando el caso Mediador empezó a llamarse el caso del Tito Berni, empezó la condena civil para el PSOE, tanto más grave para un partido que la condena penal. Sobre todo a tres meses de las elecciones.

Hoy el diputado Fuentes Curbelo insiste en Antena 3 que todo es una trampa del famoso mediador Marco Antonio Navarro Tacoronte, incluidas las fotografías con prostitutas.

El socialista Patxi López le ha enviado una carta a los diputados del grupo parlamentario que nominalmente dirige. Es una carta que está motivada y recorrida por el tito Berni, aunque no mencione por su nombre al diputado Fuentes Curbelo y ni siquiera aluda al caso Mediador.

Empieza así: «Es evidente que tanto personalmente y como Grupo Parlamentario estamos atravesando un momento que nos está causando una enorme tristeza y un profundo malestar porque, para un Socialista, no hay nada más repugnante que conocer que dentro de nuestras filas teníamos a un presunto corrupto».

Luego se extiende en la explicación de las medidas que tomaron en cuanto se enteraron de las andanzas del diputado: «En menos de ocho horas había entregado su acta de Diputado y había sido expulsado de nuestra organización»

Añade Patxi López ahora algo muy interesante y suponemos que tranquilizador: «con la misma contundencia que decimos esto, también queremos asegurar que vamos a defender la dignidad y la honorabilidad de todos aquellos que están siendo señalados de manera intencionada y totalmente injusta y que, a través de las redes están sufriendo un acoso intolerable»

En cuanto al hecho legal… Porque este es un caso de corrupción. La juez ya ha abierto 11 piezas separadas, o sea que efectivamente es más profundo de lo que parecía. Ahora el problema es cribar la verdad de la mentira porque es tal el torrente de informaciones, audios, declaraciones que dentro de un tiempo no resistirán una revisión que conviene ir con mucho cuidado.

Uno de los autos más recientes de la juez, aquel por el que ordenó el ingreso en prisión de Francisco Espinosa Navas describe como este general de la Guardia Civil cobró mordidas y medió en la supuesta trama de extorsión que se investiga. En el registro de su casa efectuado por la Guardia Civil, encontraron 61.000 euros en metálico y libretas con anotaciones de pagos opacos de la red en restaurantes y hoteles.