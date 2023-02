El monólogo de las ocho: "La moción le concede al Gobierno un comodín para utilizarlo cuando lo desee"

Puede parecer algo trivial que el caso Mediador pase a llamarse el caso del tito Berni. Cualquiera con un poco de intuición sabe que no lo es. En cuestiones de opinión pública el marco lo es todo. No es lo mismo que te regalen un Nissan que un Jaguar, aunque el Nissan valga el doble. No es lo mismo un piso un chalé, por más que el piso valga el doble y no es lo mismo una comilona que una mariscada, aunque sea una más bien ridícula de mejillón y langostino de tercera.

El marco lo es todo y el caso de corrupción que presuntamente anidaba en el despacho del diputado socialista Juan Bernardo Fuente Curbelo ha encontrado el suyo con el nombre de El Tito Berni y tiene ribetes afilados.

Para un partido abolicionista, las fiestas con prostitutas son un ingrediente letal. De ahí que haya cundido la preocupación, bueno, más que la preocupación la alarma, tanto en el grupo socialista como en el gobierno canario, donde hay indicios bastante sólidos de que la dirección general de ganadería se había convertido en un bazar de las voluntades y las influencias.

El caso del tito Berni antes se llamaba caso mediador y el cambio de denominación es sin duda un éxito de mediador, porque ha conseguido salir del centro de la escena. Quizás gracias a que es quien está difundiendo por tierra, mar y aire, es decir, por teles, radios y prensa, hasta el detalle más escabroso de las andanzas del diputado con el dinero de los empresarios a los que presuntamente extorsionaba. Claro, todas estas acusaciones en las que se prodiga el mediador, que se llama, Marco Antonio Navarro Tacoronte tendrán que demostrarse, porque en esto consiste el Estado de Derecho que los diputados socialistas suelen ignorar con los casos que afectan a otros partidos.

Hoy Fuentes Curbelo habla en el diario canario La Provincia y dice: ««Es falso que organice un tour con empresarios que comienza en el Congreso, continúa con comilonas y acaba en clubs nocturnos». Es falso el itinerario completo porque algunos de los puntos está documentado en fotografías en las que aparece retratado de forma embarazosa. Y lamenta que ningún compañero del PSOE se haya puesto en contacto con él estos días. “Me han mandado un burofax para decirme que estoy suspendido cautelarmente de militancia. Y no he vuelto a tener ninguna otra noticia de mis compañeros del partido”.

El caso Mediador ya es para toda la opinión pública el caso del Tito Berni y el cambio de denominación a un nombre tan memorable es una mala noticia para Fuentes Curbelo pero también para el PSOE. María Jesús Montero avisa a los diputados, por si hubiera más, metidos en las parrandas de este caso.

Este lunes, desde Barcelona, la presidenta de Madrid Isabel Díaz Ayuso ha vaticinado que el tito Berni se va a llevar por delante a todo el Gobierno. Claro que el Gobierno lo tendría mucho más difícil si no contara con la ayuda de Vox para distraer la atención de sus escándalos.

Ha conseguido combinar en una breve declaración los dos asuntos del día. Bien es verdad que la moción le concede al Gobierno un comodín para utilizarlo cuando lo desee. Basta con recordar que es la presidenta del Congreso, Meritxel Batet, o sea el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien va a elegir la fecha que le sea más propicia políticamente para celebrar las sesiones. Hay otra ayudas conscientes o inconscientes. Por ejemplo, esto de tildarlo en el texto de la moción de "gobierno ilegítimo", esto es lo que permite que Sánchez se exhiba como la víctima de una impugnación antidemocrática. En definitiva, que el Partido Popular no quiere ni oír hablar de la moción.

El portavoz popular Borja Sémper ha tratado de argumentar por qué su grupo se va a abstener y no va a votar en contra. Por de pronto, Alberto Núñez Feijóo no va a estar allí en el Congreso para verla. La idea es que todo esto pase lo antes posible y a poder ser que nadie se acuerde del PP en el trance. Va a ser difícil porque no es fácil ponerse de perfil cuando eres tan voluminoso.

Si se fijan estos días, el PSOE trata como sea de señalar a los populares. Más que a Vox. Hoy por ejemplo le reprocharon a Feijóo que no se atreva a votar en contra como sí hizo en su día Pablo Casado. La abstención no gusta ni al PSOE ni a Vox, que en esto también tienen una cierta colusión de intereses.

En esto que decía Abascal estaría la noticia de creerse él mismo que algo de esto es posible. Porque ni tiene los números para ganar la moción ni de él depende la fecha en que se convoque la sesión parlamentaria, tal es la melancolía de esta maniobra política que hoy pocos justifican.