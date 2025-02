El monólogo de las ocho: "Mientras estaba con el ministro cobraba más que un ministro gracias a que estaba con un ministro, y eso interpela a Ábalos"

Jessica le ha dicho al juez que no sabe quién le pagó durante dos años el alquiler de 2.700 euros al mes de un piso en Plaza de España. No sabía quién lo pagaba, pero supone que Ábalos, porque le dijo que buscara el piso que le gustara (ella compartía piso con amigas y no la podía ir a ver), lo buscó, le mandó anuncios a él y a Koldo, y apalabraron ya una visita. También que nunca ha trabajado para INECO o para Tragsa, a pesar de que estuvo cobrando un sueldo público de estas empresas dependientes de Transportes durante dos años.

Jessica acompañó en viajes oficiales a José Luis Ábalos. Según los apuntes obtenidos durante la investigación, cobraba una dieta de 1.500 euros por cada día.

Por un escrúpulo un tanto hipócrita los medios siguen refiriéndose a Jessica como la ex pareja de Ábalos, pero lo cierto de su relación es que mientras duró ella obtuvo rendimientos mensuales que superaban el sueldo de un ministro. Es probable que estemos camuflando bajo la denominación de noviazgo una cláusula de exclusividad.

Porque Jessica sabía que si tenía algún problema con el equipamiento de su piso podía dirigirse a los amigos de Ábalos para que lo arreglaran sin coste alguno y también se quejó airadamente cuando los emolumentos que recibía sufrieron alguna merma.

Jessica ha declarado hoy ante el Supremo, y lo ha hecho como testigo porque probablemente no era una beneficiaria de la trama sino parte del beneficio que obtenía el ministro de una trama criminal.

Por eso es relevante la verdadera naturaleza de la relación de Ábalos con Jessica. Lo cierto es que mientras estuvo con el ministro cobraba más que un ministro gracias a que estaba con un ministro, y eso interpela a José Luis Ábalos, que es quien está siendo investigado y quien se subió a un tren de vida imposible de mantener… honradamente.

Hoy ha sido la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, la que ha cuestionado en un severo informe la decisión de mutualizar parte de la deuda de las comunidades para satisfacer las demandas de los independentistas catalanes. Reprocha que Montero no ha planteado ninguna condicionalidad a las comunidades autónomas a cambio de perdonar 83.252 millones de euros de deuda. "La condonación debe llevar condicionalidad (...) No tiene sentido hacer una condonación de deuda si no se garantiza que no se va a seguir acumulando deuda a futuro por encima de lo que permiten las reglas fiscales", asegura la AIREF. Claro, este es el llamado riesgo moral, perfectamente definido por la AIREF.

Para esta tarde había prevista una ceremonia para celebrar la renovación del pacto contra la violencia de género. Justo hoy hemos conocido una noticia que debería avergonzar a los promotores de aquella Ley del Solo sí es sí, cuyos efectos fueron tan nocivos. La ley desde su entrada en vigor ha favorecido a cientos de delincuentes sexuales que han visto aliviadas sus penas. Especialmente sangrante es el beneficio que han obtenido los violadores condenados por el caso que motivó con gran pompa propagandística esta ley, promovida cuando Irene Montero era ministra de Igualdad.

La Sección Segunda de la Audiencia de Navarra ha rebajado de 15 a 14 años de prisión la pena a José Ángel Prenda Martínez y a Jesús Escudero Domínguez, dos de los cinco condenados por la violación grupal cometida en los Sanfermines de 2016 en Pamplona.

De manera que de los cinco de la manada ya son tres los beneficiarios directos de la rebaja de penas por la aplicación del Solo sí es sí, que a cambio de ganar una absurda batalla terminológica y que todo abuso se considere agresión, ha aliviado las penas de cientos de agresores, incluidos aquellos cuya agresión motivó la ley. Un balance, sin duda, glorioso.

Sin embargo, Irene Montero no ceja… Dice en X que esto es "una guerra sucia reaccionaria contra el derecho a la libertad sexual a la que debemos responder con más feminismo". Como para echarse a temblar…

Mazón descarta dimitir y su partido, el Partido Popular no va a forzarle a hacerlo, a pesar de que en Génova están desconcertados y bastante consternados por las inconsistentes explicaciones del presidente valenciano. Mazón desveló este miércoles que llegó a la reunión de la emergencia 17 minutos después de enviarse la alerta a la población. Hasta ahora ha dado a entender que había llegado antes. Porque si dices llegué a partir de las 19:00, lo que cualquiera entiende es que llegaste más cerca de las 19:00 que de las 21:00. La Generalitat ha mostrado hoy la imagen de la cámara de seguridad con Mazón llegando al CECOPI a las 20:28 horas el día de la Dana.

La jueza del caso sigue tratando de esclarecer lo ocurrido en esa reunión y la información que recibieron las autoridades. La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja pregunta ahora en un nuevo auto a la Consejería de Emergencias si hubo algún "receso" en el CECOPI. Le da tres días para responder.

La magistrada, además, encarga a la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil un informe de la cronología de los hechos sucedidos el 29 de octubre de 2024, para que de forma detallada se establezca el "análisis del desbordamiento de los ríos, barrancos y embalses en relación con los fallecimientos y lesionados".

Qué bueno era cuando hacía de malo. Era uno de esos actores de los que es difícil decir qué tenía exactamente. Se podría definir como un carisma arrollador. Gene Hackman tuvo dos Oscar: el primer por 'French Conection' y el segundo por el secundario de 'Sin Perdón'.

La policía investiga las circunstancias del fallecimiento del intérprete, de 95 años, doble ganador del Oscar, y Betsy Arakawa, de 63. La pareja ha sido hallada junto al cadáver de su perro. Llevaban casados desde 1991. Según las autoridades “no hay indicios de juego sucio”, es decir, aparentemente no entró nadie en su casa. En estos momentos se investiga la causa de sus muertes.