El monólogo de las ocho: "Lo de menos es que prometieron que jamás ocurriría, porque esto ya es costumbre"

Dijeron que nunca lo firmaría, pero pronto la delegación integral de competencia en inmigración será una proposición y pronto su tramitación figurará en el Diario de Cesiones… perdón, en el Diario de sesiones del Parlamento.

Hoy hemos conocido la literalidad del pacto y lo tiene todo y ya casi lo de menos es que prometieron que esto jamás ocurriría, porque esto ya es costumbre. Siempre el mismo: nunca lo firmaremos, no es lo que hemos firmado, no es tan dramático. Un poco de historia, para abrir boca. Ya les digo que faltar a la palabra es lo de menos, su palabra ya nada vale y hay traiciones peores.

El pacto lo tiene todo, empezando por la asunción de toda la narrativa xenófoba del nacionalismo sobre la inmigración. No en vano, el empeño nace de la ansiedad de Junts por el crecimiento a su derecha de una fuerza ultra como Aliança Catalana de Silvia Orriols y ha sido suscrito con alguien que impulsó un proceso de extranjerización como el procés.

Acuerdo sobre inmigración

Una vez más, esta es la primera renuncia, la de asumir la visión reaccionaria que tiene de la inmigración, el nacionalismo de Puigdemont, incluido el nativismo que pinta a los españoles nacidos fuera de Cataluña como inmigrantes. Esto se sustancia en frases inolvidables como esta: "En nuestros días el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% ha nacido fuera de Cataluña. Estos datos expresan la trascendencia del fenómeno migratorio".

O sea, que dentro de la inmigración incluye a los españoles nacidos fuera de Cataluña, porque también ellos ponen el peligro la identidad catalana, que es la amenaza que guía toda la política migratoria para Junts.

Pero esto no es lo único. Al fin y al cabo, por el momento, la Generalitat tiene un presidente socialista. Si algo permitió combatir el procés es un triángulo institucional que pudo suplir la clamorosa ausencia del Estado en Cataluña. La Hacienda pudo intervenir la cuentas, se pudo proteger las infraestructuras críticas y el poder judicial hizo prevalecer la ley.

La primera, la Hacienda, ya ha sido rendida mediante la entrega de la llave de la caja a Cataluña y la concesión de un concierto económico. Respecto a la seguridad, el presente pacto contempla la entrega a los Mossos del "el ejercicio de todas las funciones comunes en los puertos y aeropuertos".

En un momento en el que la Unión Europea debate sobre su seguridad, apuesta por un rearme militar y por una protección más eficaz de su soberanía, el Estado español mediante un acuerdo entre partidos delega la seguridad en las fronteras y las infraestructuras críticas…

Que el acuerdo se haya negociado con un partido que está siendo investigado por sus tratos con agentes del Kremlin y que pretendió violentar al Estado mediante un golpe en 2017 es fabuloso.

Por cierto, quedaría el poder judicial propio, que sería la tercera de la trinidad institucional que paró el golpe en Cataluña. Aún queda mucha legislatura… y verán como es un asunto que pronto sigue la misma mecánica: jamás lo firmaremos, por quién me toma, no es exactamente lo que hemos firmado… y en el fondo no es tan dramático.

Lo mismo que con las competencias de inmigración. Ahora el Gobierno trata de refugiarse en una cuestión terminológica. Se trata de una delegación, de una transferencia… o sea que no es tan grave… dice Elma Saiz, la ministra de inclusión. Pero esto no convence a algunos de sus socios que consideran que esto es demasiado incluso para Sánchez.

Quien sí está muy animado, quien va a votar que sí es el PNV… de hecho la Lehendakaritza ya se prepara para pedir lo mismo para el País Vasco. La gestión de las fronteras, la seguridad en aeropuertos y puertos… Y quién se lo va a negar. María Ubarretxena es la portavoz del gobierno vasco.

Si algo caracteriza a un Estado es la unidad de su Hacienda, la protección de sus fronteras, la seguridad de las infraestructuras críticas y la administración de justicia. Ya ven qué escuálido se va quedando el español. Y qué frágil es su memoria, que ya no recuerda que en las horas más graves de 2017 tuvo que comparecer en Cataluña en barco. Tal había sido su repliegue. La política de fronteras fijada por un prófugo de la Justicia… hasta aquí llegó la cosa…

Europea debate sobre la seguridad de sus fronteras

A todo esto, estamos en un momento en el que los países están preocupadas por cómo van a proteger la soberanía nacional, mientras que la de España se vende a plazos. Justo en el día de hoy, y ante la amenaza que supone el alineamiento de Estados Unidos con el Kremlin, Von der Leyen ha anunciado el plan 'Rearmar Europa' para movilizar hasta 800.000 millones en Defensa: "Vivimos tiempos peligrosos, la seguridad europea está muy amenazada". La presidenta de la Comisión ha presentado un ambicioso plan de acción de cinco puntos y en el que se combinan un "significativo" aumento del gasto nacional con 1500.000 millones en préstamos UE.

Negociación de paz en Ucrania

Pero hasta que la Unión Europea pueda ser una potencia militar… Después de que Estados Unidos suspendiera la ayuda militar a Ucrania, Zelenski está a los pies de Putin. Hoy ha publicado dos importantes mensajes en X. Tras agradecer por enésima vez a la Casa Blanca y al pueblo estadounidense su compromiso con la defensa de su país, Zelenski va esta vez más allá y propone una tregua inmediata para mostrar el compromiso de su Gobierno con la paz. "Ucrania está dispuesta a sentarse a la mesa de negociaciones lo antes posible para acercar una paz duradera. Nadie desea la paz más que los ucranianos. Mi equipo y yo estamos dispuestos a trabajar bajo el firme liderazgo del presidente Trump para lograr una paz duradera".

Trump y los aranceles

China contraataca a los aranceles de Trump apuntando hacia la agricultura estadounidense. Pekín responde en horas a la orden ejecutiva de Trump para incrementar los aranceles a las importaciones chinas, pasando del 10% al 20%.

En cuanto a Canadá… El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, afirmó este martes que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha impuesto aranceles a Canadá para colapsar su economía y "que sea más fácil anexionar" el país. Trudeau explicó en una rueda de prensa que las razones que Trump ha dado para imponer los aranceles del 25% a partir de este martes son "falsas" y que "la excusa del fentanilo es ficticia".