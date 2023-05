El monólogo de las ocho: "En lugar de promesas estamos recolectando mugre"

Desde luego esta declaración de Pedro Sánchez entusiasta de la pasada campaña catalana ha envejecido horriblemente. Porque acaban de ser detenidos esta tarde otros dos candidatos socialistas, esta vez en un pueblo de Murcia, por una presunta compra de votos por correo.

Menudo cierre de campaña. Quedan apenas 28 horas de campaña hasta la jornada de reflexión y en lugar de promesas estamos recolectando mugre. Pura mugre. Lo peor de lo peor de la política. Fíjense las penas que se imponen por financiación ilegal. Eso hace caer gobiernos, o debería. Bueno, pues la peor financiación ilegal es un fondo para adulterar un proceso electoral. Porque es alcanzar directamente el fin que busca la financiación ilegal que suele buscar una ventaja electoral. Pues esto es a lo bruto. Y lo cierto es que hay evidencias de que se han puesto fondos generosos para comprar votos. ¿La procedencia? Pues habrá que establecerlo, porque quizás sea lo más delicado.

Hay una diferencia esencial entre una denuncia, los indicios, las pruebas y las evidencias. En realidad, esa diferencia la establece la justicia cuando ordena la intervención policial. Lo digo porque ayer ya se lo anunciábamos: se van a multiplicar las denuncias sobre fraude electoral, sobre enjuagues, guarrerías y compra de voluntades, pero es allí donde un juez ordena la intervención de la policía y comienzan las redadas, los registros y las detenciones donde se establece la diferencia de relevancia entre uno y otro caso.

Les hablaba de la diferencia entre la denuncia, el indicio, la prueba y la evidencia. Hay otro caso, en el que la policía ha intervenido por orden de un juez para frenar, primero, y castigar si procede, un supuesto intento de fraude electoral. Esta vez ha ocurrido en Murcia y también afecta al PSOE. La Guardia Civil ha detenido este jueves a la candidata del PSOE a la alcaldía de la localidad murciana de Albudeite, Isabel de los Dolores Peñalver Neuhause, acusada de formar parte de una presunta red de compra de votos en el municipio para las elecciones del próximo domingo. Junto a ella han sido arrestadas otras doce personas, entre ellos Héctor Antonio Martínez, candidato a diputado regional y número 19 de la lista a la Asamblea de Murcia de Pepe Vélez. La candidata a alcaldesa detenida y luego un aspirante a diputado regional, ambos detenidos.

El PSOE de Murcia ha afirmado en un comunicado que no va a tolerar "ningún tipo de falta de ejemplaridad" en su organización. "No nos tiembla el pulso ante cualquier práctica ilegal o fuera de ética. De confirmarse los hechos, se tomarán las medidas pertinentes que, en el caso de afectar a un militante de nuestra organización, pasarán por la expulsión inmediata del partido y el cese de todos los cargos que ocupe». Esto decía Patxi López, portavoz parlamentario del PSOE.

Claro, está bien, pero hay un problema muy serio que emparenta este caso con el de Mojácar y aun con los etarras en las listas de Bildu. Tú ya no puedes cambiar las listas, es decir, que si tú votas a la lista del PSOE de Albudeite estás votando a estos dos presuntos pájaros y estás contribuyendo a que sean concejales, porque son listas cerradas y bloqueadas. Si tú votas a la lista del PSOE de Mojácar estás votando a los otros dos presuntos pájaros que han sido detenidos allá, en este bellísimo pueblo de Almería. Lo que hoy se sabe es que los citados presuntos pájaros compraban votos para el PSOE a 200 euros la papeleta. Que además tenían promociones. 50 euros más si te traes a un amigo. Un piquito más si el partido gana. Es bochornoso. Además dirigido a un target vulnerable, claro. Que es donde puede funcionar.

Otro problema es el de Melilla. Donde lo primordial es saber quién ha puesto el dinero para un fondo tan generoso para la compra de voto. Y si algo han tenido que ver los viajes de Mustafá Aberchán a Rabat y sus entrevistas con agentes de Mohamed VI. Pero hay otra cuestión no menor y es que inevitablemente se va a vulnerar un derecho fundamental de los ciudadanos. La Junta Electoral Central ordena que los votos por correo de Melilla depositados en buzones no se envíen a las mesas electorales. Esto tiene una consecuencia que no hay que obviar. Hay gente que lo habrá hecho bien, que ha actuado rectamente y que verá cómo se vulnera su derecho al sufragio. No es una cuestión menor. El derecho al sufragio activo es algo fundamental en democracia.

Desde luego, ni en la peor pesadilla del militante socialista más paranoica podía vislumbrarse una campaña más desastrosa para el PSOE. Todo el rato a la defensiva, ya sea por sus socios, ya sea por sus pájaros municipales o locales. Y esperen que aún queda lo de la concejal de Maracena porque el juez pide al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que investigue al número 2 del PSOE andaluz en la causa del secuestro de una concejal en Maracena. La causa la lleva el juzgado de Instrucción número 5 de Granada pero, dado que Noel López es diputado y está aforado, tendrá que ser el TSJA el que continúe con la investigación.