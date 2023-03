El monólogo de las ocho: "La ley mordaza seguirá en vigor, mientras cada uno trata de cargarle la culpa al de enfrente"

Dos noticias de esta misma tarde. La primera es el incidente militar en el Mar Negro que ponía al mundo en alerta hace algo más de una hora cuando un dron estadounidense era derribado por cazas rusos. El incidente se ha producido en espacio aéreo internacional y por su propia naturaleza, afortunadamente un dron no va tripulado. De manera que parece que esto se quedará en un declaraciones diplomáticas airadas de Estados Unidos pero perfectamente inocuos.

La otra noticia tiene también su intríngulis diplomático. Y es que Marruecos ha anunciado que se va a presentar en una candidatura junto a España y a Portugal para organizar el Mundial de Fútbol de 2030. De estas cosas siempre nos enteramos los españoles a través de Marruecos. Vamos a tener que trasladar el ministerio de asuntos exteriores español a Rabat. En cualquier caso no sé si Marruecos es la mejor compañía para organizar conjuntamente un mundial.

Está ocurriendo cosas verdaderamente fascinantes en el Congreso ¿Saben por qué seguirá vigente esa que llaman la ley mordaza? Porque Bildu y Esquerra han votado contra su reforma. A ver, no es que a Esquerra y a Bildu les guste aquella Ley de Seguridad Ciudadana que aprobó el PP. Lo que ocurre es que la reforma que ha propuesto el PSOE no les parece suficiente porque todo lo que no sea que la policía reparta analgésicos en las manifestaciones y patrulle con porras de plastilina les parece represión. Así que pretendían prohibir entre otras cosas material antidisturbios que suelen utilizar las fuerzas de seguridad para reprimir las manifestaciones violentas.

Claro, ¿Pero a quién se le ocurre reformar una ley de seguridad ciudadana con los que provocaron los tumultos sediciosos del golpe de octubre y con los legatarios políticos de una banda terrorista? Pues el desastre parlamentario ha desatado un Royal Rumble de la mayoría Frankenstein en el Congreso. Todos contra todos.

Podemos acusa al PSOE de no haber negociado con Esquerra y Bildu, el PSOE acusa a Podemos de vagos por no ir a las comisiones, los de Yolanda se alinean con el PSOE, los de Iglesias se enfrentan a los de Yolanda, Macarena Olona ha elogiado a Bildu y Esquerra, el PNV les dicen que se lo hagan mirar si les elogia Macarena Olona…

O sea que se ha producido una implosión de la mayoría de Gobierno. Otra, después del enfrentamiento abierto y a la intemperie por el sólo sí es sí. Pero esta que llaman la ley mordaza no es una ley cualquiera. En la época de la crisis, Podemos convirtió la ley de seguridad ciudadana en un animal mitológico. Luego en un ejercicio de hipocresía verdaderamente prodigioso el Gobierno hizo durante la pandemia un uso descomunal de la ley de seguridad ciudadana. Se convirtió en la rectora del orden público. Esa ley que había prometido derogar casi como primer punto de su acuerdo de gobierno con Podemos.

Ya da igual, en realidad. Porque esa que llaman la ley mordaza seguirá en vigor, mientras cada uno trata de cargarle la culpa al de enfrente por que eso ocurra.

Por cierto, que en la guerra desatada por el fiasco de la reforma de la ley mordaza hay una escaramuza a la que conviene prestar atención. Podemos está exculpando a Bildu y Esquerra de lo ocurrido y le echan la culpa al PSOE por no negociar con ellos. Yolanda Díaz no. Yolanda Díaz se alinea con el PSOE. Conviene prestarle atención a esta nueva desavenencia entre Sumar y Podemos. Ya podemos hablar en estos términos porque la construcción de ese espacio a la izquierda para concurrir a las elecciones se le va a convertir en un infierno a Yolanda Díaz. Quizás porque a Pablo Iglesias nada le interesa menos que esa operación tenga éxito.

Escuchen a una de las socias del Gobierno, que es Mertxe Aizpurúa, portavoz de Bildu. Recuerden cuando la escuchen que Aizpurúa fue condenada por enaltecimiento del terrorismo y ahora quiere investigar a la Guardia Civil.

De consumarse, esto sería una obscenidad. Porque ahora quieren cargarle todo el caso del tito Berni a la Guardia Civil. O sea, que Esquerra y con Bildu quieren negociar que la comisión de investigación del caso Mediador se centren únicamente en los cargos de la Guardia Civil que están implicados a cambio de que ignore por completo a los cargos socialistas que se beneficiaron de la trama. Y eso sería una obscenidad. Y uno entiende que al PSOE podría interesarle que ni se mencione a los socialistas que participaron en las cenas con empresarios y ni siquiera circule por la comisión el diputado cuyo despacho del Congreso de los Diputados eran el origen de las legendarias parrandas. Pero prestarse a esa transacción innoble sería gravísimo ¿Qué les interesa a Bildu y Esquerra? Pues denigrar todo lo posible la imagen de la Guardia Civil. Hacerles el paseíllo parlamentarios a los cargos implicados en la reforma supuestamente fraudulento de los cuarteles y minar la reputación del cuerpo.

Hay un síntoma de que todo lo que está ocurriendo desde que cayó el Silicon Valley Bank es más grave de lo que parecía. Aunque ya parecía muy grave. Ya se escuchan las sugerencias de los representantes políticos para que los bancos centrales relajen la escalada de los tipos de interés.

El tono es importante. Es importante el tono de Nadia Calviño, vicepresidenta económica del Gobierno de España. Y también lo que dice, porque el objetivo del Banco Central Europeo es garantizar la estabilidad de precios. La suya es una política monetaria. Ese es su objetivo primordial y ahora dirigentes como Nadia Calviño le cargan con un nuevo objetivo que el de garantizar la estabilidad financiera. Claro, esto pretende colocar ante el BCE ante un dilema endiablado. La política de subida de tipos está comprometiendo la salud financiera de la banca, como hemos visto en Estados Unidos con el caso del Silicon Valley Bank y del Signature Bank. Pero por otro lado los precios no dejan de crecer y la forma de atajar la inflación es subir el precio del dinero y enfriar la economía. ¿Qué tiene que hacer el banco central? Pues los políticos parece que quieren que se relaje y eso será porque lo que está ocurriendo es más grave de lo que parecía. Miren lo que ha pasado con Moody’s esta tarde: ha recortado a negativo la perspectiva del sistema bancario estadounidense y citan un entorno que se va deteriorando rápidamente.

A pesar de que hoy las bolsa se han dado un respiro. El Ibex 35 recupera los 9.000 puntos perdidos el lunes liderado por la subida del 4% del Sabadell. Ahora que les doy dos datos: el euribor ha bajado por segundo día consecutivo. Medio punto. Los precios de los alimentos han subido en febrero un 16,6% de media.