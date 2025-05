El Monólogo de las Ocho: "La jueza del caso del hermanísimo no se deja intimidar por las maniobras políticas"

La jueza del caso del hermanísimo no se deja intimidar por las maniobras políticas. Miguel Ángel Gallardo ha tratado in extremis de que le arrebaten la causa, aforándose en un apaño que amenaza con destrozar el PSOE extremeño. Antes había tenido que ver cómo la Fiscalía se alineaba con el Gobierno para desacreditar el proceso. Sin embargo, la jueza ha dictado un auto para sentarlos en el banquillo.

La magistrada dicta, minutos después de rechazar los recursos de David Sánchez y otros tres procesados, el auto por el que los envía a juicio junto al líder del PSOE extremeño y otras seis personas.

Esto es lo sustancial, que la magistrada aprecia una gravedad suficiente en lo ocurrido como para abrir un juicio oral y que todos estos respondan por la creación de un puesto para el hermanísimo del presidente del Gobierno, que ni siquiera conocía cuál era la ubicación de su oficina.

Lo demás, la maniobra política que ha desatado el caos en el PSOE, puede parecer algo superficial, pero no lo es, porque es un apaño indigno y un probable abuso del derecho. Miguel Ángel Gallardo ha trepado por encima de cinco personas para poder interferir en el proceso. No es solo la incongruencia o la falta de palabra lo que aquí se dirime, sino un uso espurio del aforamiento porque el aforamiento no es en este caso es una forma de facilitar la actividad como diputado de Miguel Ángel Gallardo, sino que se ha hecho diputado para acceder a su aforamiento, que es distinto. ¿Su maniobra puede prosperar? Desde luego. Entre otras cosas por lo inédito. Como hasta ahora existía un cierto rubor estético, no abundan los casos del tipo Gallardo. Y eso también es relevante, no solo las pruebas de que se ha favorecido a David Sánchez por ser quien es: el hermanísimo de Pedro Sánchez.

Vamos a acercarles ahora dos citas de gran relevancia informativa que han ocurrido. Una de hecho está en marcha y es la reunión al fin entre el alcalde de Madrid, Martínez Almeida y el presidente de AENA, el socialista catalán Maurici Lucena.

Digo al fin, porque mientras se ha mantenido el sordo enfrentamiento, el problema del aeropuerto de Barajas no ha dejado de crecer y ya son cientos las personas sin hogar que acuden a las terminales para pasar la noche bajo un techo. Estamos ante uno de esos casos en el que el Gobierno traspasa toda la responsabilidad a las administraciones locales y el ayuntamiento de Madrid dice que no tiene jurisdicción para intervenir en una infraestructura del Estado. AENA, en cambio, dice que es una empresa pública que gestionar aeropuertos y que no cuenta con servicios sociales que puedan hacerse cargo de esta gente que está en situación de indigencia.

La otra cita de relevancia tenía lugar en Valencia. Pedro Sánchez ha querido controlarlo todo y desde luego ha evitado exponerse a nuevas protestas y por eso no ha querido visitar las zonas afectadas por la riada. No ha ido ni a Paiporta, ni a Benetúser, Alfafar o Catarroja. Sin embargo, habría sido útil que viera la evolución de la reconstrucción. Pedro Sánchez hoy ha viajado al fin a Valencia a interesarse por cómo viven las víctimas de la DANA el paso de los meses. Se ha reunido con ellas, tras un fortísimo dispositivo de seguridad, que, sin embargo, no le ha ahorrado las protestas y los insultos en la calle.

Sánchez se compromete con las víctimas de la dana a un funeral de Estado por el primer aniversario y a visitar la zona cero. El presidente del Gobierno promete nuevas obras antirriadas en los barrancos del Poyo, la Saleta y del Gallego. Las víctimas han querido enviar un mensaje a Carlos Mazón, al que acusan de insensibilidad porque aseguran que no ha citado a ninguna de las tres asociaciones y que, por tanto, no ha querido escucharlas como ha dicho.

Hoy comparecía en la comisión de investigación del Senado, Pilar Alegría, la ministra portavoz, que ha hecho una enumeración de los insultos que ha recibido desde que se conociera que como delegada del gobierno pernoctó en el Parador de Teruel la noche en que diversas informaciones aseguran que José Luis Ábalos se corrió allí una parranda de las que hacen época.

Alegría se ha mostrado muy afectada por los insultos recibidos. No ha querido señalar a nadie en concreto, pero lo sustancial es que esa noche ella no tiene constancia de que allí se celebrara ninguna fiesta. En cualquier caso no puede asegurarlo porque su equipo y el equipo de Ábalos no estuvieron juntos cuando llegaron al Parador.