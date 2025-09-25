El monólogo de las ocho: "Si los jueces son reaccionarios y los ciudadanos mayoritariamente fachas, ¿quién podría juzgar a Begoña Gómez?"

Como ya imaginábamos, lo que está ahora en cuestión es la institución del Jurado popular. No la actuación de Begoña Gómez, sino la forma en que será juzgada, que ayer era el exponente más evidente y pulcro del progreso en la justicia y que hoy sumiría en la indefensión a Begoña Gómez.

¿En qué quedamos? Si los jueces son una caterva de reaccionarios y por eso no son imparciales y los ciudadanos son mayoritariamente fachas y eso decanta un prejuicio, ¿quién podría juzgar a Begoña Gómez? Hombre, solo nos queda una alternativa: la mesa de Mañaneros. Le ponemos una toga a José Pablo López para que dirija la vista y constituimos el jurado en el plató de La 1.

La cuestión es que cada una de las instituciones, incluso aquellas que creíamos progresistas, se tornan un estorbo reaccionaria en cuanto Pedro Sánchez se topa con ellas. Ha pasado con la acción popular, con los tipos de sedición y malversación y ahora con el jurado popular.

No protestaron así cuando Francisco Camps se sentó en el banquillo ante un jurado popular. No recordaron entonces que la mayoría de los acusados enjuiciados por un jurado popular resulta condenado. Francisco Camps fue absuelto, hoy prefieren no recordarlo.

El debate sobre el jurado popular fue muy interesante en aquella legislatura socialista de 1995. El desarrollo de esta figura, contemplada en la Constitución, salió adelante gracias a los nacionalistas e Izquierda Unida. El PP temía, en general, que trajera una falta de garantías. Pero en particular argumentaba, entonces, que la malversación era un delito demasiado técnico para que lo enjuiciaran unos ciudadanos sin conocimiento jurídico.

Nadie cuestionó el jurado popular cuando Camps se sentó ante él. Es más, siguió siendo la mar de progresista. Pero hoy todo el Consejo de Ministros seguido por el séptimo de tertulianía ha decidido ponerse a reflexionar sobre esta forma tan cuestionable de justicia.

Pasó algo parecido con la acción popular. Sólo se cuestionó cuando afectó al entorno del presidente. Pasó con el delito de sedición, se hizo anacrónico, envejeció súbitamente cuando fue necesario darle impunidad a los socios de Sánchez.

¿Y qué decir de la amnistía? Que siguió el camino inverso. De la inconstitucionalidad a la plena constitucionalidad en apenas unas horas. En cuanto se contaron los votos del 23-J y se vio que faltaban solo 7 para la mayoría de Sánchez y que los custodiaba un prófugo. Así es como se va construyendo un Estado a medida. Por cada necesidad de Sánchez, la urgencia de una reforma.

Abrir el debate sobre el jurado popular, además, permite eludir la conversación sobre lo que de verdad puede sentar a Begoña Gómez en el banquillo, y es el uso de La Moncloa como un bussiness center para el medro personal.

El juez Juan Carlos Peinado ha acordado este jueves enviar a la Unidad Central Operativa (UCO) los correos cruzados entre la asesora de Begoña Gómez en La Moncloa, Cristina Álvarez, y el ex vicerrector de la Universidad Complutense Juan Carlos Doadrio. El magistrado que investiga las actividades de la esposa del presidente del Gobierno pide a la unidad especializada de la Guardia Civil que elabore un informe sobre su contenido.

Lo que estudia el magistrado es si es lícito que una persona contratada en la Moncloa con un sueldo público se dedique a escribir a empresas privadas para pedirle que patrocinen la carrera personal de la mujer del presidente.

Esto decía Óscar López, que es ministro de Transformación Digital de este Gobierno y no es el más estridente de las declaraciones al respecto de este Gobierno. Óscar López tiene algo más de lo que preocuparse porque fue su jefa de gabinete entonces, secretaria de Organización del PSOE-M, siempre su mano derecha, Pilar Sánchez Acera, la que envió a Juan Lobato el documento confidencial por cuya filtración se encuentra el Fiscal General sentado en el banquillo.

Hoy la defensa de Álvaro García Ortiz, que la pagamos usted y yo porque es la Abogacía del Estado, ha presentado su escrito de defensa. Hablamos de la defensa oficial. Ha presentado su escrito de defensa y en realidad es una acusación. El abogado del Estado sostiene también que Miguel Ángel Rodríguez, jefe del gabinete de la presidenta madrileña, “diseñó y ejecutó una estrategia consistente en construir y difundir” una versión alternativa de los hechos.

Puede que tuviera su estrategia, y seguro que es así, pero el problema aquí no es que un jefe de gabinete tenga una estrategia política sino que la tenga el fiscal general del estado. Que, como sabemos, estaba tratando de ganar el relato que estaba escribiendo en coordinación con el gobierno.

Al habla un portavoz del Ministerio de Exterior de Israel, Ede Batal, que dice que no siente ninguna amenaza por que unos buques de las armadas italiana y española escoltan a esta flotilla donde unas celebrities se dirigen a Gaza para hacer un poco de turismo revolucionario. El Gobierno de Israel insiste en que pueden hacer llegar la ayuda pero a través de un puerto próximo; no, desde luego, atracando en Gaza.

Pero ojo, porque en el ministerio de Defensa no son tan conciliadores. Les leo el teletipo que informa de las declaraciones de un portavoz de Defensa:

"El Ejército de Israel ha afirmado este jueves que la Armada está "lista" para interceptar a la Global Sumud Flotilla, formada por medio centenar de barcos que buscan romper el bloqueo humanitario en la Franja de Gaza con la entrega de suministros al enclave palestino. "La Armada está bien preparada para defender las fronteras del Estado de Israel, al igual que ya lo hacemos por tierra y por aire. Estamos listos", ha subrayado el portavoz del Ejército israelí, el general de brigada Effie Defrin, durante una rueda de prensa. Defrin ha recordado que la flotilla está financiada por representantes del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Europa. "Tenemos pruebas de ello", ha asegurado, agregando que "todos los que apoyan" esta iniciativa "en realidad apoyan a los asesinos del 7 de octubre" de 2023".