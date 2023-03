El monólogo de las ocho: "¿Es irresponsable o exagerado que hay una crisis de confianza?"

Hoy lo fundamental, digamos lo estructural, más allá de este u otro caso, es que las autoridades monetarias y gubernamentales llevan días insistiendo en la fortaleza del sistema financiero europeo y el mensaje no cala. Ese es el verdadero problema, que hay una crisis de confianza y que hoy tiene su expresión más alarmante en el Deutsche Bank. No hablamos de un banco ignoto y familiar sino de marcas tan instaladas que uno imaginaba que si todo el mundo financiero cayera ellas serían las que quedarían en pie.

Justo una semana después de que el Credit Suisse desatara el pánico, esta vez ha sido el mayor banco alemán el que ha propagado las pérdidas por todas las bolsas. ¿Qué ha ocurrido? De forma resumida: que los seguros contra impagos (los temidos CDS) del mayor banco alemán se han disparado hoy, que el Deutsche ha caído un 10% y, a partir de ahí, Commerzbank y Société Générale caen un 6%, UBS un 5%. Y miremos ahora a los españoles, BBVA, Sabadell, Bankinter y Unicaja se dejan un 4%, y CaixaBank y Santander un 3%.

¿Es irresponsable o exagerado que hay una crisis de confianza? Pues después de encadenar un viernes negro, un lunes negro, un miércoles negro y otro viernes… No es exagerado.

La reforma de Escrivá

No podrá decir el ministro José Luis Escrivá que esta crítica durísima que ha recibido su reforma de las pensiones viene de un economista aficionado o alguien tan sectario que solo quiere dañar al gobierno de coalición. Lo digo porque el ministro Escrivá, que es un hombre preparadísimo y con una demostrada solvencia en el manejo de los datos, suele despachar las críticas señalando que son hijas de la inexperiencia, del desconocimiento, del partidismo, incluso en el caso de Feijóo directamente de la falta de patriotismo.

¿Pero a la AIREF como la va a descalificar? Si ha sido él quien la ha fundado. Si la ha presidido. Si se llama Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal precisamente porque no es un órgano político. Y sus análisis no son los de un aficionado o un advenedizo. Bien, pues la AIREF dice que no asegura la sostenibilidad del sistema. Que no es suficiente para los compromisos de gastos alcanzados y que, por lo tanto, genera más déficit.

Hoy estaba Pedro Sánchez en el Consejo Europeo en Bruselas y le han preguntado por ello. ¿Y cómo ha respondido? Pues atacando a Alberto Núñez Feijóo. ¿Y eso? Sí, dice que es desleal, antipatriota, este tipo de epítetos que se suelen ventilar alegremente a quien critica al Gobierno, pero el informe de la AIREF dice Sánchez que no lo ha leído.

La ruptura de Ayuso con Vox

El día comenzaba hoy en 'Más de Uno' de Onda Cero con una larga conversación en la que Isabel Díaz Ayuso le explicaba a Carlos Alsina las razones por las que ha roto con Vox.

Después de que Feijóo calificara de esperpéntica la moción de censura con Tamames como candidato y de antipolítica la deriva de Vox, ocurría algo en la Asamblea de Madrid que le ofreció a Ayuso la excusa perfecta para romper justo en la última sesión de la legislatura e iniciar así el camino hacia las elecciones.

Rocio Monasterio rechazó su plan fiscal diciendo que la bonificación para captar inversión extranjera marginaba a los nacionales. Este tipo de argumentos proteccionistas del Vox más Le Pen.

VÍDEO | El monólogo de las ocho: "¿Es irresponsable o exagerado que hay una crisis de confianza?"