El Monólogo de las Ocho: "No hay un hecho que el Gobierno no politice"

Nos encontramos cada vez más a gusto en este estudio que nos hemos construido en la Lonja Medieval del ayuntamiento de Elche. Hace un día esplendoroso y estamos en año jubilar, lo que significa que la ciudad se ha llenado de citas culturales excepcionales. Si no conocen ustedes el Misteri deberían ustedes acercarse sin exagerar, se trata de una de las joyas culturales de España, un vestigio del teatro de la Edad Media, una reliquia única del teatro medieval, del que los ilicitanos se sienten muy orgulloso y tienen buenas razones para estarlo.

En España ha estallado el eurodrama, ¿pensaban que la derecha y la ultraderecha no serían capaces de arruinar las posibilidades de Melody? Pues lo han conseguido… Bueno, seguro que Melody no opina lo mismo, porque se le nota bastante enfadada con la organización de Televisión Española, que es al final la que se encarga de esto. Pero es que no hay un solo hecho de la vida que este Gobierno no politice y no hay una sola derrota, crisis, fracaso o complicación que no describa como un sabotaje, un complot o una conspiración.

Por otro lado, el manual de Pedro Sánchez, ante las dificultades domésticas, se vuelca en la política exterior y busca un buen enemigo, a ver si una buena crisis le ayuda a cambiar de asunto. No creo que sea la Liga Árabe el foro más adecuado para hablar sobre Derechos Humanos y eso ha hecho este fin de semana y ahora, pues trata de convertir el fracaso en Eurovisión en una cruzada diplomática.

Verán cómo regresa pronto el Sánchez viajero. Esto ya lo apuntaba este fin de semana El País, va a recuperar la agenda internacional, lo que pasa es que me temo que los problemas domésticos no van a desaparecer, por mucho que ponga tierra de por medio.

Hoy los problemas tienen sobre todo un nombre y es Santos Cerdán. Todavía no se sabe cuál es la profundidad del problema, pero ya empiezan a apreciar los contornos. Cuenta hoy El Confidencial que el esperado informe de la UCO sobre las actividades del vigente secretario de Organización del PSOE hablan de adjudicación de obra pública.

Las cuotas territoriales que había denunciado Víctor Aldama en sede judicial. Santos Cerdán no es un cargo público, no es un dirigente territorial o un secretario de Estado o un ministro, pero paradójicamente hay es donde radica la gravedad del asunto ¿Qué hacía interesándose por las adjudicaciones de obra pública? El Confidencial señala a una empresa en concreto a la que habría tratado y es Acciona. Habría utilizado su poder orgánico en el PSOE para tratar de influir en dirigentes públicos del PSOE.

Un dispositivo intervenido a Koldo García Izaguirre en la primera fase de la operación Delorme, en febrero de 2024, contiene mensajes que vinculan al actual secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, con contratos públicos adjudicados a Acciona, según han confirmado a El Confidencial fuentes jurídicas. La información estaba almacenada en una memoria encriptada, pero la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha logrado acceder a su contenido.

Hoy le han preguntado al ministro candidato Óscar López si tenía algún conocimiento de esto. Y ha recurrido a la explicación de siempre: la derecha y la ultraderecha

Que para llevar 7 meses preparándose a que estos escándalos aflorasen… la verdad es que un argumentario algo perezoso. Óscar López era por cierto el presidente de Paradores cuando habría tenido lugar las supuestas fiestas de Ábalos. Hoy se ha hablado de ello en la Comisión de Investigación del Senado. Ha comparecido Joaquín Gutiérrez López, director del Parador de Teruel. Ya saben que varios trabajadores denunciaron los destrozos provocados en la habitación después de una fiesta del ministro con los suyos y más compañía. Gutiérrez dice que no ante las preguntas de los senadores.

Algo más referido a la actualidad internacional, Donald Trump ha descolgado el teléfono rojo y ha hablado con Vladímir Putin. De la diplomacia trumpiana, por llamarlo de alguna manera, si algo llama la atención, es la absoluta desproporción entre el trato que dispensa a Zelenski y a Putin. Desde el principio trató a Zelenski como si Ucrania hubiera sido la invasora y Rusia la invadida. Lo que ocurre es que algo ha empezado a cambiar porque esta disfunción moral está poniendo demasiado en evidencia a Trump.

En primer lugar, cada día que se prolongue la guerra es un fracaso de Trump. Por la razón sencilla de que él mismo ligó su suerte a la invasión cuando dijo que pondría fin a la guerra 48 horas después de llegar al despacho Oval. No ha ocurrido y el mundo es testigo de que su presión no ejerce la más mínima influencia sobre Putin, que no solo es el invasor… el que provocó esta guerra, sino que es el que impide que siquiera exista una mínima esperanza de paz. Porque ha sido quien ha dinamitado las negociaciones, negándose a asumir siquiera una tregua de 30 días. De eso es de lo que ha tratado de convencerle Trump en esta llamada de hoy.