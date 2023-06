El monólogo de las ocho: "No hay abstención inocente"

Todo ha empezado por la Comunidad Valenciana, el primer acuerdo PP/VOX para gobernar una autonomía tras el 28M, el primer acuerdo PP/Vox para gobernar una gran ciudad, como es Elche. Un gran municipio de 235 mil habitantes y una comunidad clave porque es uno de los motores económicos de España y un lugar de gran poder simbólico para el Partido Popular.

No son acuerdos de investidura, ni acuerdos de legislatura, son acuerdos de Gobierno que procuran a Vox un poder acorde a la representación que han obtenido en el parlamento y en el ayuntamiento. Tras un tiempo de ambigüedad en la que se llegó a sugerir que todos los candidatos autonómicas se presentarían a una investidura en solitario y sin condiciones, bajo la amenaza de una repetición electoral esto prefigura la relación que van a mantener PP y Vox allí donde no haya una mayoría suficiente para que los populares gobiernen en solitario.

No hay por qué esperar decía el próximo presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón. Y es verdad que esto lo precipita todo, porque Feijóo ya no dilatará más las negociaciones para llegar a la campaña inmaculado como parecía que pretendía. En realidad cualquier maniobra dilatoria era bastante ridícula, porque el PP ya gobierna con Vox en Castilla y León, el acuerdo se suscribió con Feijóo ya en la presidencia y es ridículo pensar que una decisión de semejante naturaleza se toma sin el concurso de la dirección nacional.

En la negociación Vox ha obtenido un número de consejerías equivalente a su peso proporcional en el Parlamento. Será tres previsiblemente y la presidencia de la cámara, que se suele ventilar como si fuera un cargo meramente testimonial y no, tiene un poder institucional considerable porque maneja los ritmos legislativos. Luego el acuerdo no precisa más porque es un folio con frases algo delirantes. Ejes estratégicos: señas de identidad, para defender y recuperar nuestras señas de identidad. Que para la próxima EvAU puede ser un buen ejemplo de tautología.

En la negociación el PP se ha cobrado al menos una pieza, aunque no pueda exhibirla como un trofeo. A Carlos Flores, el líder de Vox en la comunidad condenado hace 20 años por violencia psicológica contra su mujer le han buscado un nuevo destino. Va a ser el cabeza de lista de Vox para las elecciones, lo cual le permite alegar que no lo apartan sino que lo promocionan, pero cualquiera con una vida laboral suficiente sabe lo que significa la expresión «patada para arriba».

No se va a esperar más, ni a especular, ni a entrar en un tira y afloja con la amenaza de una repetición electoral. La Comunidad Valenciana no es una autonomía cualquiera, tiene un gran poder simbólico para el PP y cuántas veces se la ha señalado como el lugar donde se podría medir la posibilidad de un cambio de ciclo político. Hoy los socialistas se han lanzado a atacar, con vehemencia incluso, el acuerdo suscrito.

Quedan ahora otras plazas importantes que negociar como Aragón o Extremadura, en esta última la candidata María Guardiola ha negado hasta la extenuación que vaya a sumar a un solo consejero de Vox en su Gobierno. Veremos, pero lo cierto es que el precedente de la Comunidad Valenciana parece apuntar a que Guardiola va a tener que desdecirse de su propósito inicial. ¿Por qué no han mareado la perdiz? ¿Por qué han decidirlo precipitar ya el primer acuerdo? Quizás porque no era tan sencillo hacer maniobras dilatorias y también porque tienen la confianza en que esto no desgasta nada. Tienen el ejemplo de Castilla y León, donde han crecido tanto el PP como Vox en las municipales.

Donde no compartirán gobierno es en Cantabria. Hoy se confirma que el socio allí, mediante un apoyo externo será el Partido Regionalista de Revilla. Esto es algo que había anunciado casi inmediatamente después de las elecciones el propio Revilla pero que no ha sido confirmado hasta hoy. ¿Por qué? Bueno, quizás porque ha habido que negociar algo y los votos no han sido altruistas. Miren, son ya suficientes elecciones del multipartidismo como para saber que no hay abstención inocente.

Luego están los ayuntamientos, que quedarán constituidos este sábado y donde rige un sistema bien distinto al de los parlamentos regionales y por tanto las negociaciones son allí también diferentes. Si de la primera única votación no sale un alcalde por mayoría absoluta, automáticamente lo será el de la fuerza más votada. Así que ahí se puede jugar al póker.

El sábado por tanto será un día divertido muy especialmente en Barcelona. Allí los cuatro concejales del PP podrían llegar a ser determinantes para decantar el ayuntamiento. O hacia un gobierno municipal de Collboni y Colau o de Trias y Maragall. PSOE y Comunes o Junts y ERC. Hoy el socialista Collboni ha rechazado la fórmula rocambolesca que le proponía Colau para ir turnándose los tres en la alcaldía. Es que además ERC ya ha elegido socio y son los independentistas de Puigdemont.

Miami es hoy una ciudad blindada por temor a lo que pueda ocurrir. Un juez federal de la ciudad, John Goodman, le va a leer hoy a Donald Trump los 37 cargos de los que se le acusa por llevarse de la Casa Blanca sin permiso en enero de 2021 un centenar de cajas con unos 13.000 documentos, 300 de ellos clasificados, a su residencia en Mar-a-Lago, en Palm Beach. Se enfrenta a siete delitos federales que acarrean penas de hasta 400 años. Se espera que miles de simpatizantes de Trump se concentre hoy en Miami, de ahí la inquietud de las autoridades.