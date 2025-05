El Monólogo de las Ocho: "El Gobierno sigue sin reconocer que sabe cuál es la causa del apagón"

Por si a alguien le siguiera importando por qué España se quedó completamente a oscuras en un apagón que provocó angustia, pérdidas millonarias y cinco muertes. Hoy hay una pieza del diario británico más leído, The Daily Telegraph, que es una bola de demolición del relato del Gobierno español.

La escribe una de las firmas más destacadas del periódico, Ambrose Evan Pritchard y la conclusión es muy rotunda: "Es el gobierno socialista, no la energía verde, el que debería estar en juicio en este fiasco". Y sí, apunta a la tesis que señalan todos los expertos, la de que la composición del mix energética estaba guiada por la propaganda y no por la técnica.

Va aún más lejos, leo: "Fuentes en Bruselas dijeron a The Telegraph que las autoridades estaban realizando un experimento antes de que el sistema colapsara, para evaluar hasta dónde podrían aumentar la dependencia de las energías renovables en preparación para la rápida eliminación gradual de los reactores nucleares en España a partir de 2027".

Miren, el Gobierno español suele lamentar la agresividad de los medios de la fachosfera, que ya son todos menos dos. Bueno, pues díganme si en España se ha publicado algo como esto que hoy lleva en sus páginas el Telegraph: "Esto nos recuerda la fusión de Chernóbil en 1986, que comenzó como una prueba para simular lo que le sucede a un reactor en enfriamiento en condiciones de apagón. Los operadores ignoraron las advertencias de que el reactor número cuatro tenía muy poca energía. Esto desencadenó una falla en cascada", y continúa: "Si se establece que el apagón fue un experimento controlado que salió mal, y si esta información ha sido ocultada al público durante casi cuatro semanas, la izquierda española se enfrenta al olvido electoral durante una generación política".

Hoy el Gobierno sigue sin reconocer que sabe cuál es la causa por la que España se quedó en cero energético e insiste en que debemos felicitarnos por la diligencia con la que se recuperó el sistema.

Los mercados se han pegado un castañazo épico, otro castañazo épico. La razón es la reactivación de la guerra arancelaria de Donald Trump y el enemigo es la Unión Europea. Es uno de los únicos casos en los que, en lugar de reducirse el gravamen a las importaciones, la amenaza se ha incrementado. Trump amenaza ahora a la Unión Europea con aranceles del 50% desde el 1 de junio.

"¡Nuestras conversaciones con ellos no llevan a ninguna parte! Por lo tanto, recomiendo un arancel directo del 50% a la Unión Europea, a partir del 1 de junio de 2025. No se aplicará ningún arancel si el producto se fabrica o se manufactura en Estados Unidos", ha espetado Trump.

No es la única guerra comercial que Trump ha recrudecido. También tiene su frente interno y ha amenazado a una de las compañías señeras de Estados Unidos, Apple. No le ha gustado que Tim Cook haya decidido trasladar la producción del iPhone de China a la India. Trump quiere que se fabrique en Estados Unidos, pero eso no es tan fácil, aunque Trump quiere forzarlo imponiéndole un gravamen del 25% a sus dispositivos.

Otra vez en Truth Social, la red social de Trump: "Hace tiempo que le informé a Tim Cook de Apple que espero que sus iPhone que se venderán en los Estados Unidos de América se fabricarán y construirán en los Estados Unidos, no en la India ni en ningún otro lugar", escribió en Truth Social. "Si ese no es el caso, Apple deberá pagar un arancel de al menos el 25% a Estados Unidos", escribió el presidente.

Claro, esto que dice Isabel Rodríguez, ministra del Gobierno del Reino de España, tiene algo de razón. Si se está investigando el tráfico de influencias es porque se trata del hermano de Pedro Sánchez. Porque si se sienta en el banquillo David Sánchez es porque hay suficientes indicios de que le fabricaron un puesto a su medida y él ni siquiera se molestó en trabajar para al menos compensar el enchufe.

En cualquier caso, el PSOE y el Gobierno insisten en que todos sus escándalos judiciales son una fabricación de jueces distintos y distantes por pura animadversión política. Están los medios de la fachosfera y luego los jueces de la togaesfera.

Prueba de que el Ejecutivo ha emprendido una guerra abierta contra los jueces es que no hay causa que le afecte en el que no haya cuestionado la legitimidad del proceso, e incluso ha aplaudido las maniobras para obstaculizarlas. El caso más reciente y uno de los más flagrantes es el del hermanísimo, en el que auspician el aforamiento exprés del líder de los socialistas extremeños, Miguel Ángel Gallardo, para tratar de dilatarlo.

Que un Gobierno asediado por los escándalos se haya propuesto reformar la Justicia es ante todo una obscenidad y ha soliviantado a las asociaciones de jueces y de fiscales, que ven en las iniciativas de Bolaños un ataque a la independencia judicial y a la separación de poderes. Los jueces han convocado un paro, por el momento simbólico, de 10 minutos para exigir la retirada de los proyectos legislativos, entre lo que se encuentra el que pretende dejar en manos de la Fiscalía la instrucción de los delitos.

Una Fiscalía completamente politizada y tan sumida en el descrédito que el Fiscal General del Estado permanece en el cargo, aun siendo investigado por las operaciones políticas en favor del Gobierno.

El juez que investiga al Fiscal General del Estado ha llamado como testigo al novio de Ayuso, cuya información confidencial habría sido filtrada para perjudicar a la presidenta. El novio de Ayuso declara que tuvo conocimiento por la radio del correo donde su abogado admitía el fraude fiscal. O sea, González Amador sostiene que desconocía los 'mails' que su letrado se intercambió con Fiscalía. Esta es la forma de argumentar que él no es un delincuente confeso.

Esto era una evidencia porque mantener conversaciones exploratorias y necesariamente confidenciales y sujetas a ratificación con un fiscal sobre una posible conformidad no enerva la presunción de inocencia, es decir, que no te convierte en un delincuente. Pero es el recurrente argumento para tratar de voltear el caso en el que el Fiscal General del Estado ha de responder ante la Justicia.