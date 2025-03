El monólogo de las ocho: "El Gobierno renuncia a toda ambición reconociendo que está dispuesto a prorrogar los Presupuestos"

Martiño se ha ensañado. Ha hecho que el Manzanares pareciera un río. Parecía que por Madrid fluía el Danubio. Pero no crean que nuestro Martiño se ha dado por satisfecho. Esta borrasca que clausura el invierno pondrá este sábado en aviso a un total de 25 provincias por viento, lluvia, nieve y olas.

A partir de ahora lo peor se lo va a llevar el norte. Atención este fin de semana y, en especial este sábado, en las costas de Asturias, Cantabria, Galicia y País Vasco porque hay una alerta de las grandes. Si les leo los avisos por viento, llegamos al final del programa. Porque es inacabable: Almería, Granada, Jaén, Zaragoza, Soria, Albacete, Guadalajara, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

A ver, va a llover en toda España. Es fin de semana de mantita, sofá y Radioestadio y mantenerse informado con Juan Diego Guerrero y salir para lo justito. Así termina el invierno, porque la primavera llega el martes, a finales del mes de marzo más lluvioso desde que se tienen registros.

El tiempo ha provocado dificultades y lo que ha desatado un caos en cadena es el cierre de Heathrow. Dicen los responsables de British Airways que nunca habían visto algo semejante. Imagínense, la suspensión del aterrizaje y despegue de aviones en el aeropuerto de más tráfico de Europa (más de 80 millones de viajeros) y el quinto del mundo.

Cada día desde España despegan muchos vuelos con destino a este aeródromo. Su cierre ha provocado la cancelación de 54 operaciones hacia o desde España. Lo que ha provocado el cierre ha sido un aparatoso incendio en la subestación eléctrica de Hayes, al oeste de la capital británica. Todavía se está investigando su origen y no se descarta nada. Tampoco un sabotaje.

La investigación sobre el hermanísimo avanza e incluso se amplía. En primer lugar, la Audiencia Provincial de Badajoz ha rechazado los dos recursos con los que el hermano del presidente del Gobierno intentaba impedir que la investigación sobre la creación de su puesto de trabajo en la Diputación se extendiera a la contratación de un asesor de La Moncloa con el que tenía una relación previa y con el que acabó compartiendo despacho.

Y el Partido Popular ha decidido darle algo más de vuelo al caso y ha recurrido la Comisión Europea. La portavoz popular en el Parlamento Europeo eleva varias preguntas al órgano para que solicite información al Gobierno español sobre una presunta "vulneración" de los estándares de imparcialidad y transparencia en el caso de David Sánchez.

Es sólo otro caso de los que asedian judicialmente al Gobierno. Uno de esos casos, el del enchufe del hermanísimo en un puesto fabricado a medida que no tenía recorrido, que eran fantasías de la fachosfera, que era una obsesión de los jueces reaccionarios, y que va ganando caudal como el Manzanares al paso de Martiño.

Sin embargo, esto no es lo que complica la legislatura o la continuidad del Gobierno. Lo que ha convertido en un clamor la necesidad de convocar unas elecciones es la parálisis total del Gobierno, desautorizado por sus socios de investidura e incluso por su socio de coalición.

Hoy es el día después de la más aciaga jornada parlamentaria de este gobierno. Después de que sus socios votaran en contra del incremento del gasto militar. Ayer, además, Sánchez fue ignorado por el resto de líderes de la Unión Europea cuando propuso de forma un tanto ridícula que se sustituyera la palabra rearme por un eufemismo. A ver si así conseguía trastocar las conciencias de la coalición cumbaya de Sumar, Podemos, Esquerra y Bildu.

En realidad, el Gobierno ha renunciado a toda ambición porque ya le ha reconocido a sus socios que está dispuesto a prorrogar los Presupuestos. O sea, que ni siquiera les amenaza con que caiga el Gobierno y venga la pérfida derecha a gobernar España.

Esto le preguntaba una periodista al término del Consejo Europeo y Sánchez contestaba con ese desparpajo cheli… Pues ya me dirás… Ya sabemos que hay muchos Sánchez en Sánchez pero de vez en cuando conviene recordar al Sánchez que fue y lo que decía cuando Mariano Rajoy tenía que prorrogar sus cuentas.

Bien, pues hoy le han preguntado a Félix Bolaños por los Presupuestos y da la sensación de que el gobierno ya ha tirado la toalla. No es la mejor forma para sentarse a negociar las cuentas, porque qué incentivo tienen los socios si se saben que la no aprobación de las cuentas no tendrá más consecuencia que la prórroga de las mismas.

Es muy interesante la crónica de Fernando Garea en El Español en la que dice que Sánchez ya ha comunicado a algunos de sus ministros que renuncia a que haya Presupuestos en 2025.

Y arranca así: "Un destacado e ilustrado miembro del equipo más cercano a Pedro Sánchez explica en reuniones internas de Moncloa la situación del Gobierno con un símil zoológico atrevido: los tiburones necesitan para sobrevivir el movimiento permanente, mientras que el besugo debe vivir en la quietud, sin arriesgar en sus movimientos. Según su razonamiento, el actual Gobierno se asemeja al besugo, porque está obligado a limitar sus movimientos. Y es que cada envío de iniciativas al Parlamento supone asumir un riesgo en cada votación. Sólo hay que dar pasos que ya hayan sido medidos y por eso no puede ser tiburón".

O sea que por mucho que invente eufemismos, sabe que la izquierda no apoyará el gasto militar. ¿Y qué? ¿Disolverá entonces el Parlamento? Nah. Gobernará de espaldas a él. Si ya lo ha anunciado sin rubor. La ocupación física del poder como programa de gobierno.