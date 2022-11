El monólogo de las ocho: "Expertos advirtieron de que el sí el sí podría reducir penas de algunos violadores, e Igualdad decía que era propaganda machista"

Por si se conectan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, le saludamos desde León. Aunque esto no les sorprenderá porque la Brújula lleva viniendo 18 años aquí. Todavía no tiene canas Alsina, cuando vino aquí con la Brújula. Bueno, en realidad el que inauguro la feliz tradición de conducir la Brújula desde León fue el añorado Juan Pablo Colmenarejo.

Así que el matrimonio de la Brújula con León ya es muy duradero, lo cual es una responsabilidad. Cuando a uno por ejemplo, ajeno a la realidad leonesa se les escapa un Castilla-León, así con su guión inoportuno y enseguida alguien te corrige: Castilla y León.

Esta tarde la prensa ha cambiado sus ediciones digitales para acoger una noticia sobrecogedora en grandes titulares que ha ocurrido en Madrid pero que afecta a una leonesa relevante: la presidenta del Grupo Eulen, María José Álvarez.

Cuentan que «Dos hombres armados asaltaron desde un coche y encañonaron con sus pistolas a otro vehículo en el que viajaba la presidenta del Grupo Eulen conducido por su escolta, que disparó a los atacantes antes de que huyeran del lugar, sin que ni la mujer ni el vigilante hayan sufrido heridas». Ha ocurrido a las dos de la madrugada en el distrito de Moncloa-Aravaca en Madrid. Se bajaron dos hombres armados que encañonaron el de la presidenta de esta empresa de servicios sociosanitarios y de limpieza, mientras otro coche cortaba por detrás el paso. En ese momento el escolta realizó tres disparos con su arma e, inmediatamente, los coches de los supuestos asaltantes huyeron del lugar.

Hay otras noticias. Antes ya les adelantaba una, que es que la reforma del delito de malversación podría beneficiar a los enjuiciados por el célebre caso Púnica. Ocurre con el derecho penal de autor que a veces tiene efectos inesperados.

No ha sido ni un caso, ni dos ni tres. El que primero ha trascendido es el de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha reducido dos años la condena que impuso a un acusado de abusar sexualmente de su hijastra.

Cuando expertos y varios medios advirtieron de que la ley del sí el sí podría facilitar la reducción de las penas de algunos violadores, desde el ministerio de Igualdad se dijo que se trataba de propaganda machista y en un exceso autocrático se llegó a cargar contra los abogados defensores que hacen su trabajo, que es garantizar el legítimo derecho a la defensa de hasta el más vil de los criminales.

De entonces, que fue como quien dice antes de ayer, se conservan testimonios que hoy merecen ser revisado y releídos. Como un tuit de la secretaria de Estado de Igualdad, la número dos de Irene Montero, que decía: «Recordemos que en este tipo de noticias que estamos viendo los abogados que intentan que las penas se rebajen son los abogados de los presuntos violadores. Son propaganda machista, un intento desesperado de la defensa». Se nos había dicho que esto eran bulos que no se producirían rebajas de las penas de los violadores.

Bueno, pues no ha sido ni un caso, ni dos ni tres. Han surgido otros, de Galicia o de Madrid. Es complicado pensar que los jueces se han puesto de acuerdo para boicotear a Irene Montero. Antes les leía un despacho de Europa Press que comienza así: «Este martes han trascendido varios casos en los que se han rebajado las condenas impuestas al aplicarse la la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual. Los magistrados han aplicado rebajas de hasta cinco años de cárcel a sentencias que ya eran firmes»

Victoria Rosell, la candidata de Podemos al CGPJ, delegada del Gobierno contra la violencia de género, fue otra de las que acusó a los medios de estar expandiendo bulos machistas. Hoy no corrige, dice que el problema no es que la ley sea una chapuza sino que los jueces no tienen perspectiva de género.

No debe de ser tan así. Porque el Gobierno, a través de María Jesús Montero, ha confirmado que está abierto a la modificación de la ley del sí es sí.

Precisamente uno de los posibles beneficiarios directos de una reforma del delito de malversación esta hoy un paso más cerca de la cárcel. La Audiencia de Sevilla le da 10 días a José Antonio Griñán para entrar en prisión. El tribunal rechaza la suspensión de la pena de cárcel para ocho de los nueve altos cargos que la habían solicitado a la espera de la resolución del indulto. El expresidente andaluz ingresará por tanto en prisión y de allí podría sacarle o un indulto promulgado providencialmente por Pedro Sánchez o un rediseño del Código Penal que propicie una lectura más favorable de su pena.

El primero no ha comenzado siquiera su tramitación, la familia ha solicitado el indulto y aun queda la redacción de los informes preceptivos y tampoco el presidente ha expresado su voluntad de tramitarlo. La segunda, la reforma del Código Penal será rápida porque el Gobierno ha decidido acelerar al máximo mediante el proceso abreviado y eludiendo todos los informes preceptivos.

El debate sobre la reescritura del Código Penal a la medida de los independentistas continúa su curso por los derroteros previstos. El Partido Popular sigue apelando en vano a los barones socialistas para que se rebelen contra los planes de Pedro Sánchez de amnistiar el procés mediante la reescritura del Código Penal.

En realidad los ejemplos son siempre los mismo. Los dos exponentes de la pose denominada rebeldía ma non troppo. El aragonés Lambán ya ha respondido que con él que no cuenten para nada más que para decir que no está demasiado de acuerdo con la operación. Y el castellano manchego Emiliano García Page… hace un alarde de impotencia.

Miren, mucho más claro que ellos dos ha hablado un alcalde de aquí cerca. El vallisoletano Óscar Puente, que en su día fue portavoz nacional del partido. No le parece bien que se rediseñe el delito de malversación a la medida de Junqueras y lo dice.