El monólogo de las ocho: "A esta hora todavía Madrid se consideraba un ejemplo de unidad frente a la barbarie"

No sé cuál es el antónimo de la nostalgia. Ni siquiera si existe un nombre para tal sentimiento. Digo porque la nostalgia remite a una cierta añoranza y si eso es lo que inspiran las víctimas sería algo constructivo.

Pero cabe recordar, de hecho es importante hacerlo que hace 20 años a esta hora, ocho de la tarde del 11 de marzo, todavía Madrid se consideraba un ejemplo de unidad frente a la barbarie y de gestión de la catástrofe, la que había provocado una célula yihadista que consiguió provocar una masacre en Atocha, Santa Eugenia y el Pozo del Tío Raimundo.

Hace 20 años ya. Hay personas ya en edad universitaria que ni habían nacido y otros, ya ven, se iniciaban en la profesión como becarios recibiendo una lección vital que jamás olvidarían. A estas horas más o menos ya empezaban a marchar algunos manifestantes espontáneos para hacer una primera exhibición de solidaridad a las víctimas. En esas manifestaciones ya se empezaban los hallazgos que el Gobierno había presentado.

A estas alturas, ya había una serie de indicios que apuntaban a la autoría yihadista: ya había sido encontrada aquella furgoneta sospechosa con siete detonadores y una cinta con versículos del Corán. A esta hora, hacía una hora el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba la resolución 1530, mediante la cual la ONU condena los atentados y atribuye su autoría a ETA, tras la petición expresa de España de mencionar la banda terrorista. El Gobierno iba a aportando los datos que conocía y a la vez mostraba una ansiedad por que lo hechos no se impusieran sobre la primera hipótesis que era la que señalaba a ETA. También empezaba a despertar una ansiedad contraria porque el Gobierno asumiera como única tesis la del atentado islamista.

Madrid, durante unas horas, se convirtió en un constructivo ejemplo de unidad y de gestión de la catástrofe

Porque eran las primeras horas tras el shock, pero también descontaban las horas hacia la jornada electoral. Hoy en la antena de Onda Cero, Alberto Ruiz Gallardón le contaba a Alsina cuál era el clima que dominaba en la primeras horas tras el atentado. Y es cierto que Madrid, durante unas horas se convirtió en un constructivo ejemplo de unidad y de gestión de la catástrofe. Hoy quizás cueste recordarlo, pero aquella tarde del 11M así fue. Entonces Alberto Ruiz Gallardón era alcalde de la capital

Hoy ha sido un día de recuerdo pero otra vez, y van 20, sin que las víctimas hayan compartido un mismo acto en memoria de los muertos.

Hoy ha habido varios actos de conmemoración. Las dos principales asociaciones de víctimas convocan un año más sus actos por separado.

La Asociación de Víctimas del Terrorismo oficia su homenaje en el Bosque del Recuerdo del madrileño Parque del Retiro, en el que ha asistido el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

La Asociación 11-M Afectados del Terrorismo ha convocado su homenaje en la estación de Atocha.

La conmemoración llamémosle oficial se ha celebrado la Galería de las Colecciones Reales de Madrid. Es un acto de la Comisión Europea porque el atentado fue tan brutal que decidió recordarse aquel día como Día Europeo en Recuerdo a las Víctimas del Terrorismo. Lo cual hoy casi suena sarcástico, porque de todas las víctimas de cuantos atentados se han padecido, estas serán las que quedaron antes relegadas.

En el acto de las Colecciones Reales hablaron víctimas con un mensaje sobrecogedor y muy aleccionador. Escuchamos la voz por ejemplo de víctimas como Ana Cristina López, que ha hecho una inteligente reflexión sobre el perdón

Ese acto ha estado presidido por los Reyes y Felipe VI, que ha instado a hacer "la mejor pedagogía" contra la radicalización.

Nueva andanada de Emiliano García Page contra la amnistía

En cuanto al resto de la actualidad, el día comenzaba con una nueva andanada de Emiliano García Page contra la amnistía. Lo ha hecho en la portada del diario 'El Mundo' con unas declaraciones que no tienen nada de novedoso. Porque García- Page se ha erigido ya como la única voz en activo que clama contra la amnistía y en eso no le falta razón a los dirigentes de Ferraz, que lo señala como una voz marginal dentro del partido.

Sí lo es. Echen un vistazo al paisaje y verán cómo ya no se escucha otra voz, de dirigentes en activo, me refiero. Lo cual convierte en justamente marginal a Page en el PSOE, aunque él puede alegar que ya quisieran para sí su marginalidad absoluta el resto de los líderes autonómicos del PSOE.

Otro de los acontecimientos del día es que al fin hemos conocido la voz de Koldo. Me refiero a los profanos, que para los dirigentes socialistas era de sobra conocida.

El senado dará luz verde mañana a la creación de la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', impulsada por el Partido Popular, que hoy ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Europea y ante la Oficina Europea de lucha contra el fraude. Aunque hoy lo más comentado es la entrevista del ex asesor en 'OK Diario', en la que acusa al PSOE de ser “cruel” con el ex ministro José Luís Ábalos. Añade además que pedirle a Ábalos que renunciara a su acta en el Congreso “ha sido un error” porque “no se lo merece”. Koldo García ha defendido su inocencia y ha asegurado no haber hecho “absolutamente nada”, aunque añade que es posible que haya cometido “muchísimos errores” de los que se arrepiente, y que es posible que haya perjudicado a otras personas sin querer en alguna ocasión.

Cada 13 minutos muere una persona dependiente en nuestro país

Sólo una cosa más, aunque sólo sea para que no se diga que o lo dice Unzue o nadie le hace caso a estos asuntos. Cada 13 minutos muere una persona dependiente en nuestro país sin la ayuda a la que obliga la ley. Es decir, que mueren mientras esperan la ayuda prometida y esa es una crueldad añadida a su desgracias. Porque para enarbolar la bandera del cuarto pilar del estado de bienestar no faltaron voluntarios. Ahora alguien debe hacerse cargo de estos penosos resultados. Fueron más de 40.000 personas el año pasado las que fallecieron en esas circunstancias. Que la atención a la dependencia siga siendo una asignatura pendiente lo constata el hecho de que al cierre del año pasado había una lista de espera de casi 300mil personas, y la medida de tramitación de un expediente es de más de 300 días. Es la denuncia que ha hecho hoy el Observatorio Estatal de la Dependencia.

VÍDEO DEL MONÓLOGO