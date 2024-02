El monólogo de las ocho: "Los enfermos de ELA ven como su iniciativa legislativa duerme en un cajón"

Hoy ha resonado en el Congreso un testimonio sonrojante, porque nos ha recordado lo que se ha ignorado el sufrimiento de quienes padecen una de las enfermedades más atroces que se pueden concebir. Hablamos de la Esclerosis Lateral Amiotrófica. El recordatorio no sólo debe sonrojar a los políticos, también a los periodistas.

¿Cuánto tiempo lleva la ley de la ELA paralizada en el Congreso? Si les digo que fue Ciudadanos quien la promovió en primer lugar. Luego, el 30 de octubre del pasado año la Confederación Nacional presentó un nuevo texto. En todo este tiempo… ¿cuántas chorradas y cuántas componendas se han tramitado por la vía de urgencia? Con la diligencia con la que se legisla para satisfacer a otros colectivos y la parsimonia con la que se legisla para paliar el sufrimiento de personas que no tienen tiempo que esperar.

Aún recuerdo yo, cuando entrevistamos a los representantes de los enfermos de ELA y nos contaban que la subida de la luz para enfermos que dependen de una máquina es ruinosa. Bien. Pues hoy ha sido alguien muy notable. Juan Carlos Unzué, exportero de fútbol, exentrenador, ahora comentarista deportivo, quien ha recordado que sigue esperando, pero que no pueden esperar. Primero ha pedido a los diputados presentes que levantaran la mano. Lo hicieron cinco.

Vamos a ponerles el contexto porque es nuestro deber. No vamos a hacer demagogia con esto, ni con nada, pero menos, claro estaban los portavoces de la comisión de sanidad. Porque no era una comisión ni formaba parte de la actividad legislativa. Era una jornada que que celebran las entidades que representan a los enfermos con ELA en el Congreso de los Diputados. Pero Unzue consiguió captar su atención y se ha dirigido a los no presentes.

Cuántas iniciativas legislativas se han tramitado por la vía de urgencia mientras los enfermos de ELA ven como la suya duerme en un cajón

Y esto es lo importante, porque volvemos a preguntarnos, cuántas iniciativas legislativas se han tramitado por la vía de urgencia mientras los enfermos de ELA ven como la suya duerme en un cajón. Si cuando hay voluntad, qué rápido se legisla. Desde que se discutió el texto más reciente de esta ley han muerto 1200 personas de ELA. Y es una enfermedad en la que la muerte no es ni muchísimo menos lo peor.

Ha habido una imagen muy significativa en el Congreso de los Diputados. Esta además muy oportuna, por cuanto viene a responder a algunas preguntas que hoy se hacen cráneos privilegiados del socialismo en toda España.

Ocurría a las tres la tarde. Resulta que el Congreso convocó para entonces un minuto de silencio en honor de los dos guardias civiles asesinados por los narcos en Barbate. Se han ausentado cuatro grupos. Todos son socios del Gobierno. Todos. Junts, Esquerra, Bildu y Podemos.

¿Tal es el odio o el repelús a la Guardia Civil que ni siquiera puede mostrar respeto por unos agentes asesinados?

Porque ¿tal es el odio o el repelús a la Guardia Civil que ni siquiera puede mostrar respeto por unos agentes asesinados? Entre los narcos y la Guardia Civil mejor abstenerse. Bueno, en el caso de Bildu todavía le encuentran explicación a los asesinatos recientes así que no cabría ninguna sorpresa si le encuentran alguna justificación del tipo: lo de Barbate es un conflicto político.

Pero, esto viene hoy muy a cuento porque anda el PSOE en una tormenta de ideas para explicarse porque el partido se está desangrando y porque cosecha derrota tras derrota y en consecuencia va menguando su poder autonómico y municipal. Y no es toda la respuesta, pero una parte de la respuesta es que depende de estos partidos tan excéntricos que son incapaces siquiera de rendir tributo a dos guardias civiles asesinados.

Esto le decía Lobato esta mañana a Carlos Alsina en 'Más de Uno'. En una entrevista muy interesante que les recomiendo recuperar en ondacero.es.

El PSOE hoy se conforma con ser una minoría suficiente

Y el diagnóstico no está mal. El PSOE siempre fue un partido que interpelaba a la mayoría social y que hoy se conforma con ser una minoría suficiente. Ya sea, incluso, para investir a otros. O sea que el diagnóstico debe acompañarse de una voz de alerta porque el problema se agrava cada vez más y no va a dejar de agravase.

El PSOE cada vez depende de más nichos y tribus. Y ya verán como ocurra lo que puede ocurrir, que es el desmembramiento de Sumar, porque entonces los nichos y las tribus se multiplican. En la tormenta de ideas destaca también el esforzado portavoz parlamentario, que después de justificar, incluso antes de haberlas entendido, todas las tropelías de su partido, ahora teoriza sobre la dependencia de los nacionalistas. Patxi López.

En auxilio del diagnóstico de Patxi López vienen hoy los de Junts en el Parlament. Que han avalado en la mesa una iniciativa legislativa popular para para declarar unilateralmente la independencia. Fíjense que este es un doble desafío. Porque supone volver a las andadas pero en todos los sentidos. Porque entre otros avalar una iniciativa ilegal seguramente es un delito de prevaricación. Otra vez los letrados del Parlament han advertido de que eso no puede ser… otra vez como en los gloriosos tiempos de Carme Forcadell, el Parlament vuelve a desafiar la legalidad. Y lo hace precisamente cuando Puigdemont negocian con el PSOE los términos definitivos de la ley de amnistía. O sea, presionando.

Y claro el contexto llena de gozo a Alberto Núñez Feijóo, que ya habrá aprendido que no hay que fantasear con el indulto de quien ni siquiera ha sido juzgado y se limita a repetir que él no es Pedro Sánchez.

Y que está tan contento que se pone a bailar una muiñeira en la Junta Directiva Nacional. Ayer tuvo la Junta Directiva del PP gallego y hoy del PP nacional y debería cuidarse de celebrar más porque no hay nada tan peligroso como la euforia.

Al menos no se ha privado Feijóo de declararse ganador del plebiscito

Hoy al menos no se ha privado Feijóo de declararse ganador del plebiscito que le prepararon para tratar de debilitarlo, porque lo cierto es que durante toda la campaña él huyó del carácter plebiscitario sobre su liderazgo de las elecciones gallegas. A pesar de que se había mudado allí para emprender su propia campaña. Ahora, claro, aprovecha.

VÍDEO DEL MONÓLOGO