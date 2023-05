El monólogo de las ocho: "Dejemos de insistir en que los procesos electorales en España son seguros"

Ya no es sólo Melilla, hay otro caso de un intento de fraude electoral que en principio nada tiene que ver este. Ha ocurrido en Mojácar, una linda localidad almeriense y afecta al PSOE. La Guardia Civil ha detenido hoy a siete personas y otras tres están siendo investigadas por la supuesta compra de votos para las elecciones municipales del 28-M en la localidad almeriense de Mojácar (7.527 habitantes). Dos de ellos, Francisco Bartolomé Flores Torres y Cristóbal Vizcaíno González, son candidatos en las listas locales del PSOE, respectivamente como número dos y cinco.

Antes de nada, conviene que dejemos de insistir continuamente en que los procesos electorales en España son plenamente seguros, porque de tanto decirlo es como vamos a generar la sospecha. Lo más eficaz para evitar precisamente que estas noticias afecten a su credibilidad es hacer lo que nos corresponde, que es describir los hechos y explicar qué son precisamente estas detenciones las que demuestran que el sistema tiene anticuerpos para detectar este tipo de intentos y frustrarlo. Así que vamos a visitar los dos lugares de la noticia en esta recta final de una campaña en la que lamentablemente estamos ocupados en esta mugre. Que es la trampa, el fraude, de lo más perverso que hay para una democracia, que es el intento de adulteración de un proceso electoral.

En Mojácar, Almería, la investigación arrancó gracias a la denuncia de una persona que aseguraba que habían intentado comprar su voto. El presidente de la Junta de Andalucía Juanma Moreno ha expresado su preocupación por lo poco que se va conociendo de esta investigación para la que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de la localidad de Vera ha decretado secreto de sumario. Y qué es lo que se sabe, pues por de pronto que dos de los detenidos van en la lista del PSOE, que la operación se precipitó porque termina el plazo para emitir los votos por correo y que en los registros han encontrado resguardos de voto por correo y copias del censo electoral. Conectamos con Almería, Jose Luis Villalobos, buenas tardes.

El PP ha salido inmediatamente a señalar la mancha para el PSOE y el PSOE ha salido inmediatamente a tratar de limpiar como sea, aunque es difícil porque a estos dos presuntos pájaros no va a poder sacarlos de listas, con lo cual pueden ser elegidos ahora que si eso ocurre, los socialistas van excluirlos de su grupo. A uno lo han suspendido de militancia y al otro no pueden porque no es militante.

Estos sucesos dejan además testimonio embarazosos. Fíjense en la mala suerte del pobre Félix Bolaños. No se había recuperado aún del salto de la valla del 2 de mayo, ha mantenido un perfil bajito, bajito y ha debido de pensar «oye, yo voy a hacer campañita en Mojácar, que es un lugar tranquilo, que no va a tener mucho protagonista en los medios nacionales» y ahí se fue a dar un mitin hace unos días, el hombre.

Pues sí que defendían las ideas del PSOE, lo que pasa es que parece que lo hacían mediante la compra de votos. En cualquier caso, ahora lo que tienen que hacer es depurar las responsabilidades y algo aún más urgente, actuar para restablecer la credibilidad del voto por correo, porque va a salir hecha unos zorros de estas elecciones. Por de pronto, quizás convenga establecer la obligatoriedad de enseñar el DNI cuando llevas la papeleta a una oficina. Ahora es obligatorio para recoger la documentación pero no para enviar la papeleta. También vamos a reconocer que las ofertas va a ser difícil frenarlas, si a uno le ofrecen un dinero por votar a tal o cual partido y no lo denuncia, claro que lo que se puede es dificultar que esas redes tengan la garantía de que luego el votante comprado vota al partido que le ha pagado.

La Policía insiste en que Mojácar y Melilla son dos casos distintos y sin vinculación. Lo de Melilla es aún más peliagudo, porque hay otras incógnitas sin resolver. ¿Quién puso el dinero para comprar todos esos votos? Que es un dineral, a 150 euros la papeleta. ¿Y por qué Mustafá Aberchán, líder de Coalición por Melilla, viajó a Marruecos y se encontró con agentes del régimen, como denuncia hoy El Mundo? Los servicios de Inteligencia españoles detectaron "varios" viajes al país vecino previos al fraude del voto por correo en la ciudad autónoma.

En un boletín oficial extraordinario, el Gobierno de Melilla ha comunicado el cese de consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana de Melilla, Mohamed Ahmed Al-Lal, número tres del partido de Mustafá Aberchan. Al-Lal fue uno de los diez detenidos ayer en el marco de esta operación. Melilla, Begoña Rubio. Buenas tardes.

Correos ha admitido un millón ochenta y dos mil solicitudes por correo en España. Es un aumento del 5% respecto de las municipales y autonómicas de 2019. Negar que la credibilidad del voto por correo va a quedar muy tocada sería sencillamente negar la realidad. Sobre todo porque, lo verán, ahora van a proliferar las denuncias de fraude, verdaderas o no, en otras localidades.

Miren precisamente cuando confirmó las condenas del expresidente de Melilla Mustafa Aberchán y del ex secretario general de los socialistas Dionisio Muñoz Pérez en febrero de 2021, el alto tribunal afirmó que el sistema legal permite "fácilmente su manipulación, principalmente, porque el votante no tiene que entregar el voto en Correos, ya que lo puede hacer cualquier persona".