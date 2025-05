El Monólogo de las Ocho: "Cuánto partido se le saca al uranio sin siquiera explotar los yacimientos"

En estas horas recientes hemos escuchado a una señora muy resuelta, de orgullosa militancia socialista, trabajando muy activamente para la destrucción civil de un importante cargo de la Guardia Civil, en concreto el jefe de Delincuencia Económica de la UCO, Antonio Balas, que es quien investiga todos los escándalos de presunta corrupción del PSOE y aledaños.

Se llama Leire Díez, es una persona de confianza del secretario de Organización, Santos Cerdán, y se trata de una persona que le debe al partido algunos sueldos cuantiosos. Fue Directora de Relaciones Institucionales, Filatelia, Estudios y Futuro de Correos y jefa de Comunicación de ENUSA. ENUSA, no se lo van a creer, es la empresa nacional del Uranio, es que suena todo a broma, pero no lo es. Con lo antinucleares que somos, si hasta Pedro Sánchez negaba que hubiera uranio en España. Cuánto partido se le saca al uranio sin siquiera explotar los yacimientos.

Ahora en Ferraz quieren hacer creer que Leire Díez actúa por iniciativa propia cuando se ofrece a favorecer a unos empresarios para que le den información comprometedora contra el jefe de la UCO. Cuando se reúne con un investigado en la Audiencia Nacional para conseguir información comprometedora del teniente coronel que lidera las pesquisas sobre la mujer y el hermano de Sánchez y el caso Koldo.

Dicen que nada tiene que ver con el PSOE y ella le añade sarcasmo cuando dice que es todo parte de un reportaje de investigación.

Leire Díez habla con Alejandro Hamlyn, un industrial detenido por la UCO en abril de 2019 en la operación Drake, por un fraude en la venta de combustible que dejó un presunto agujero fiscal de 154 millones de euros y que actualmente reside en Dubai.

Como la mujer no debe de ser muy lista, Hamlyn habla con ella por videoconferencia. Con lo cual, casi tuvo la imagen realizada, el montaje del director. Ella acompañada por el empresario Javier Pérez Dolset, procesado por fraude en subvenciones y colaborador de Ferraz, y el abogado Jacobo Teijelo. También había otros letrados en la sala, aunque estos apenas abrieron la boca.

La que habló mucho fue Leire Díez. Lo hizo primero para solidarizarse con el empresario investigado, decía que era víctima de la camorra de la Guardia Civil. Él quiere que hablen de lo suyo y ella y sus abogados le ofrecen algo. Claro, a cambio, quieren algo lo que sea, para que el jefe de la UCO termine muerto. Entendemos que el lenguaje es figurado. Muerto, acabado, pero con lo resuelta que es esta mujer cualquiera sabe.

De Leire Díez no tuvimos noticia hasta que 'El Confidencial' destapó una gestapillo en Ferraz, en la que esta militante socialista le hacía el trabajo sucio a Santos Cerdán y ofrecía diversas compensaciones a empresarios imputados en casos de corrupción a cambio de información sobre el PP.

El primero en denunciar la reunión de los fontaneros de Moncloa con Hamlyn fue el Víctor Aldama. Le contó a Ana Rosa que tres personas vinculadas al PSOE habían ofrecido beneficios judiciales a un empresario a cambio de información para desacreditar sus revelaciones.

Ahora el PSOE quiere hacer creer que Leire Díez es una señora muy proactiva, que, sin encomendarse a nadie, se reúne con empresarios investigados para ofrecerles pactos con la Fiscalía. Hay que ver el álbum de fotos de Leire Díaz. Tiene fotos cariñosísimas con todos, incluida la mujer de Sánchez, Begoña Gómez. Pero no es nadie. O sea, esto no es lo que parece, no es una operación urdida en Ferraz para cargarse la reputación de la UCO y desactivar todas las investigaciones en marcha de la presunta corrupción socialista.

No. Esto es un reportaje de investigación de Leire Díaz. Un trabajo escolar, decía Félix Bolaños, quien aseguraba hoy que ojito con dudar de este disparate, no vaya a ser que se enfrente a consecuencias penales

Ella dice que es parte de un trabajo de investigación ¡De un reportaje! Es todo más que inverosímil chanante. El Partido Popular ha pedido explicaciones, porque dice Feijóo que esto de difamar a la Guardia Civil y rebuscar a ver si se puede extorsionar a cargos de la UCO, no es lo más decente.

Esto ocurre mientras Miguel Ángel Gallardo se acomoda en su escaño y se aferra bien a su aforamiento. El buen Gallardo, en un toque de humor que de verdad hay que apreciar, le ofrece ahora al Partido Popular reforma el Estatuto de Extremadura para acabar con los aforamientos. Después de haber saltado por encima de cinco socialistas para poder sentarse en el escaño. Hoy ha anunciado que el viernes hará efectiva su renuncia como presidente de la diputación de Badajoz para convertirse en diputado regional.

El PSOE le defiende y dice que es una víctima más de la cacería que se está llevando a cabo contra los dirigentes socialistas. Lo cierto es que hoy ha quedado de manifiesto que por si hubiera alguna duda su aforamiento es instrumental y solo persigue interferir en la causa del hermanísimo.

De hecho, Gallardo ya ha pedido expresamente que toda la causa la asuma el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. ¿Por qué? Bueno, debe de ser muy importante para él porque es la primera decisión que toma en representación de los extremeños como diputado regional.