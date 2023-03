El monólogo de las ocho: "El coronel Pérez de los Cobos ha vencido en los tribunales a la arbitrariedad del poder"

Ja soc aquí. Ha dicho Clara Ponsatí a su llegada a Barcelona. Una caricatura de Tarradellas. Una caricatura. Pero con estas carpas pretende construir su circo el independentismo en Cataluña. Es normal si no se acuerdan de quien es Clara Ponsatí porque a pesar de sus delirios la historia no tiene reservada para ella un capítulo especial. Ella era una consellera en la Generalitat de Puigdemont que incurrió en un posible delito de desobediencia y que salió pitando para no responder ante la Justicia. Hasta ahora, qué ha regresado. Este es el momento en que un mozo de escuadra la detenía mientras ella clamaba aquella taaaaaan español de «usted no sabe con quién está hablando».

Luego nos vamos a Barcelona y a Bruselas, donde ha comparecido Puigdemont, para contarles en qué cambia todo esto la historia penal del procés. Ahora vamos con lo importante y lo importante de hoy, oh casualidad, tiene el nombre de uno de los mandos de la Guardia Civil que contribuyó a desmontar aquel referéndum del 1 de octubre que condenará a Ponsatí.

El coronel Pérez de los Cobos ha vencido en los tribunales a la arbitrariedad del poder. Su destitución por parte de Grande Marlaska en una purga política fue contraria a derecho. Arbitraria. Es decir, ilegal. Pero el ministro no va a dimitir. Qué más dará un escándalo más.

Marlaska es lo que en el lenguaje de los electricistas de la política se llama un fusible. Su achicharramiento evita que sea Pedro Sánchez quien cargue con las culpas y por eso su utilidad es inapelable. Ha sobrevivido a Pegasus, la surrealista campaña madrileña de las balas por vía postal, el informe fake del orgullo contra Ciudadanos, los muertos en Melilla… los muertos y las mentiras en Melilla… o más recientemente a la caída en desgracia de una directora general de la Guardia Civil por su cercanía con la corrupción… No sólo no ha sido cesado sino que ha sido ratificado en una crisis de gobierno que antes de ayer le confirmaba en el puesto así que no va a cesar. Seguirá siendo ministro, por tanto, un ministro reprobado por el parlamento, pero un ministro al fin y al cabo.

Uno de los momentos más delicados que ha vivido en el ministerio fue cuando decidió purgar a la cúpula de la Guardia Civil por haberse negado a cumplir una orden ilegal, como era informarle de los pormenores de una investigación judicial que afectaba al Gobierno. Hoy el Supremo ha sentenciado que la destitución del coronel Pérez de los Cobos ha sido arbitraria. Por tanto contraria a derecho. Por tanto ilegal.

Vamos a hacer un poco de historia para refrescar la memoria acerca de la importancia de esta sentencia que le ha asestado el Supremo a Grande Marlaska.

Estamos en la Moncloa. Mayo de 2020. Marlaska justifica en la pérdida de confianza el cese del Coronel Diego Pérez de los Cobos. Se trata de uno de los hombres clave en la desactivación del referéndum del 1 de octubre. ¿Qué había ocurrido? Fue una orden política y hoy sabemos que también ilegal.

La titular del juzgado 51 de Madrid tenía abiertas unas diligencias en las que había encargado a la Guardia Civil investigar cómo actuaron las autoridades sanitarias durante el origen de la pandemia. En concreto quería saber qué responsabilidad cabía imputar al Gobierno por haber permitido y alentado una manifestación multitudinaria el 8M de 2020 cuando ya sabía que el virus circulaba salvajemente por España. Era evidente que el Gobierno no quería arruinarse la celebración de un acto de indudable potencia propagandística.

Cuando se le requirió la Guardia Civil, como es normal, había remitido informes a la juez acerca de la actuación en aquellas días de los mandos políticos y Grande Marlaska se sintió traicionado. Pidió información sobre aquella investigación, cabe suponer que impelido por el presidente del gobierno o por iniciativa. En cualquier caso le estaba pidiendo a Pérez de los Cobos una ilegalidad. Luego, acosado en sede parlamentaria por la oposición, lo negó

Cuando Pérez de los Cobos recurrió a la Justicia, el juez le dio la razón en primera instancia y luego en apelación, la Audiencia Nacional se la negó. Hoy el Tribunal Supremo ha sentenciado que el cese del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos fue ilegal y obliga al ministro a restituirlo. Lo hará pero eso será todo lo que hará, porque Grande Marlaska ya ha dicho que no va a dimitir y el Gobierno no lo va a cesar.

Justo hoy han tomado la cartera los nuevos ministros y la minicrisis de Gobierno ya se ha quedado vieja pero no porque los cambios sean relevos sin sustancia política, no ya porque todo el mundo se pregunte cómo es que permanece Irene Montero. La pregunta ahora es qué hace todavía en el Gobierno Grande Marlaska. Claro que el revolcón que le ha dado el Supremo por el cese ilícito del coronel Pérez de los Cobos casi palidece ante la inconstitucionalidad de los estados de alarma, ante la tragedia de Melilla y otros escándalo que ha abrasado a este ministro hace ya tiempo. Así que no… no va a ser cesado. Porque de hecho el Gobierno ha salido en su auxilio.

Lo que fue aquella purga en la Guardia Civil ya era conocido. Una operación política de una bajeza perfectamente descriptible. A Pérez de los Cobos lo destituyó Marlaska nada menos que por haberse negado a cometer una ilegalidad e informarle del curso de una investigación judicial en marcha que le afectaba como Ministro del Interior. Fue una operación política infame y ahora sabemos que también contraria a derecho.