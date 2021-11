La mirada cítrica: Muchos sectores reclaman al Gobierno que se les rescate

¿Sabéis quién es el mejor amigo del hombre, ¿no? No vale el chivo expiatorio que dice el profesor Braun. No, el mejor amigo del hombre es el perro. Pues bien, hay un perro que tiene cada vez más amigos. No es extraño. Se trata de Gunther IV. Es el heredero de la condesa Karlotta Liebenstein. Un pastor alemán beneficiario de un fideocomiso de 100 millones de euros. El cánido vende una casa, no una caseta, vende una mansión por 32 millones en Miami, una mansión que fue de Madonna. Para quedarse helados.

Las contradicciones en este mundo son galácticas. Esto ocurre en Florida, cuando en España la conflictividad social marcha por camino ascendente. El sector del metal en Cádiz va por su tercer día de huelga. Otro sector, el ganadero, también aumenta la temperatura. Las asociaciones agrarias anuncian movilizaciones por los costes de producción: energía, fertilizantes y la caída de los precios de venta. Estudian acudir a Madrid y que sus y tractoradas coincidan con las protestas de los transportistas.

Las Navidades se prometen intensas. Va a haber cabalgatas en Madrid de todos los colores. Camiones, tractores, Papa Noel, Reyes Magos…Vamos que en Pascua no va a faltar nadie en la capital. Lo que si puedo comentar, es que se están adelantando las reservas en los restaurantes, quizá por miedo a que la incidencia de la Covid vaya a más cuando en Europa regresan las restricciones.

Mientras, se enciende el consumo. Es lo que prevé Deloitte, un gasto medio en Navidad de 631 euros, un 14% más que en 2019. Lo que también se enciende es el coste de la electricidad, mañana en 229 euros, y del gasóleo, en máximos anuales. A un mes del paro de los camioneros, cuando Deliveroo anuncia su marcha de España para el 29 de este mes.

Muchos sectores, vemos, reclaman al Gobierno que se les rescate. La salida de la crisis hace tiempo que dejó de ser en V. Está siendo más lenta de lo esperado. Muchos van ya con la lengua fuera. Por cierto, lo que se prórroga es la normativa comunitaria para el rescate de empresas en dificultades, el famoso Fondo Covid.

Recordemos, con ese fondo se rescató a Air Europa, Duro Felguera, Ávoris, Tubos Reunidos, Rugui Steel, Hotusa, Airtificial y también a Plus Ultra. Por ahora van 4.000 millones de la SEPI, de Hacienda.