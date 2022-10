La mirada cítrica: Hay tomate en los Next Generation

Hay tomate en la National Gallery, donde dos activistas ecologistas no se les ha ocurrido otra cosa que lanzar un bote de tomate contra un cuadro de Vicente Van Gogh, Los Girasoles. Hay tomate y poco seso.

Pero donde hay tomate y triturado es en los Fondos Europeos de Recuperación, en los Next Generation. Según la agencia Bloomberg España no ha solicitado la próxima entrega al no haber establecido aún el nuevo sistema de control y evaluación, el hito 173.

Fuentes cercanas al Gobierno señalan a Onda Cero que todavía no corresponde solicitar el nuevo abono. Pero el Tribunal de Cuentas de la UE encontró deficiencias en el sistema de supervisión. El Consejo de Estado español apuntaba, ya al inicio del proceso, que faltaban mecanismos de control.

También hay tomate en el Gobierno británico de Liz Truss. Su hasta ahora ministro de economía, Kwasi Kwarteng, ha quedado más frito que el kétchup con su fallido plan fiscal. Liz Truss intenta salvase de terminar como el pisto manchego y ha nombrado a Jeremy Hunt, hasta ahora, uno de sus principales rivales dentro del Partido Conservador, como titular de Economía, dice Truss que para garantizar estabilidad.

Estabilidad aquí es sinónimo de supervivencia. Desde que Truss anunció su plan económico la libra esterlina ha sufrido fuertes depreciaciones y la deuda pública británica intensas turbulencias. El Banco de Inglaterra ha tenido que apuntalar el bono británico. Y por cierto, Truss de hacer bandera de la bajada de impuestos, ahora abandera un incremento del Impuesto de Sociedades. Por cierto, ser ministro de economía en el Reino Unido es un puesto de alto riesgo, sale caro.

Sí, aunque no tanto como la inflación en España, donde el coste de los alimentos sigue al alza. Los alimentos se siguen encareciendo en nuestro país. En septiembre, en tasa interanual, un 14,4%. Se elevan las legumbres, las hortalizas, la leche, los huevos. El desayuno y comer de cuchara sale más caro. En septiembre la inflación se modera al 8,9% gracias a que el año pasado la electricidad y los carburantes subieron más. Y con todo lo que está pasando, el FMI apunta que España podrá esquivar la recesión el año que viene. Pues a ver si es verdad.