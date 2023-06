La mirada cítrica: "La evolución del coste de los alimentos es clave para saber si se mantiene la rebaja del IVA"

Seguimos pendientes de los precios y de los alimentos. Conoceremos la semana que viene, el martes, los datos detallados de la inflación del mes de mayo. El IPC adelantado mostraba una inflación interanual del 3,2% y del 6,1% la subyacente. La evolución del coste de los alimentos es clave para saber si se mantiene o no la rebaja del IVA, más allá del 30 de junio, lo explicaba desde Nueva York la vicepresidenta Nadia Calviño.

En mitad de la campaña electoral no apostaría en contra de mantener la rebaja del IVA. Así que se mantendrá más allá del 30 de junio. El Gobierno no dice nada de la rebaja del IVA en la energía o la bonificación al carburante profesional. No sólo influye la inflación, también la elección, la cercanía de las urnas.

A falta de unos flecos hay un preacuerdo entre Trabajo y los sindicatos UGT y CCOO. Aquí quien no está es la patronal, Antonio Garamendi, ya apuntó que la CEOE no firmaría ningún acuerdo con las Cortes Generales disueltas y menos para hacerse fotos.

Desde CCOO se asegura que el Estatuto del Becario aún no está cerrado, y como explica Adriá Junyent se está cerca, pero falta algunos flecos. Está por ver si este estatuto del becario tiene algún efecto electoral en el colectivo más joven. La intención del Gobierno es que esté en vigor, por decreto, antes de las elecciones. Contará con un régimen sancionador de hasta 225.000 euros en caso de infracción muy grave.

El viento que sopla con más fuerza es el electoral. Industria desbloquea 2.300 millones de euros en ayudas para la para la industria del Automóvil, una línea para baterías y la otra para coches eléctricos. Además, Transformación Ecológica ha acelerado los planes de energía renovable, almacenamiento e Hidrógeno. Iberdrola va a invertir 750 millones en una planta de amoniaco verde, vector del transporte del hidrogeno, cuando la Comisión Europea plantea extender las compras conjuntas más allá del gas, ampliarlas al hidrógeno y a las materias primas estratégicas.