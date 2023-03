La mirada cítrica: "La cola de desconfiados de la reforma de pensiones de Escrivá es larga"

En estos días vemos que la calma y la economía están enfrentadas, regañadas. Casi no da tiempo para analizar todo lo que ocurre. Y en la Brújula no somos de subrogar el análisis ni las noticias. Las tertulias, como sabéis, comenzaron en los bares. Pues bien, el Congreso ha admitido a trámite una proposición no de ley de Teruel Existe para considerar a los bares entidades de la economía social en las localidades de menos de 200 habitantes . Y es que no hay nada más social que un buen bar de pueblo.

También serían entidades de economía social los comercios y la venta ambulante. Y con todo lo que está pasando, el Gobierno debería tomarse una tila, al menos los titulares de los departamentos de pensiones y de Trabajo.

Hoy la AIREF ha puesto en duda las cifras de paro y empleo de este país. La Autoridad Fiscal cree que la EPA y la tasa de paro ya no reflejan con claridad la realidad del mercado laboral.

La cifra de parados no refleja la realidad. Vamos, que según la AIREF, hay más desempleados de lo que refleja la EPA. La tasa de paro en España, oficialmente, está en 12,87%. La manera tradicional de medir el paro ya no sirve por el aumento de los subempleados, de los contratos a tiempo parcial, por los empleos intermitentes, como los fijos discontinuos. La AIREF calcula que hay más de 4 millones de personas que querrían trabajar y no pueden. La AIREF estima que el 18% de la población activa está infrautilizada. Y os recuerdo que en España hay 3 millones de personas registradas como desempleadas.

Las dudas sobre el empleo se suman a las dudas de diversos organismos sobre la validez de la Reforma de Escrivá para garantizar la estabilidad de las pensiones

Cada día aparece un nuevo organismo, instituto de análisis o casa de análisis que muestra sus dudas sobre la Reforma de las pensiones del ministro Escrivá. La cola de desconfiados es larga. El director de FEDE, Angel de la Fuente, cree que el déficit del sistema de pensiones se va a disparar y superará de largo el 17% del PIB en 2050. El Gobierno defiende el proyecto que mañana sacará adelante en el Congreso con la oposición del PP. El Ejecutivo asegura que reparte mejor las cargas, pero es que también Funcas, duda y cree que las medidas aprobadas no lograrán compensar el aumento del gasto mientras apunta también a los bajos salarios.

Y donde otra vez saltan chispas es en el campo. Los agricultores no quieren ser, ahora, los últimos “paganos” de la crisis de precios. Rechazan que les apunte el Gobierno y reclaman nuevas rebajas de IVA

El campo rechaza ser responsable último de la subida de los alimentos. Exigen al gobierno un Observatorio de Costes que dé luz al problema, recuerdan el incrmento de costes y desde la COAG se recuerda la reducción de renta el pasado año

Mañana se conocerá el IPC adelantado de marzo. La inflación interanual se moderará por el denominado efecto escalón. Hace un año la inflación rozaba el 10%. Nadia Calviño no ha esperado a la publicación del INE.

Los gobiernos echan la culpa a la guerra de Ucrania. Es cierto que afectó de golpe, el año pasado a buena parte de los precios. Sin embargo, estos ya venían subiendo previamente. Pero los alimentos mantienen la presión y más en España, donde tienen más peso en los gastos totales de las familias, un 25% del total, casi 5 puntos más que en Europa, según el BdE.

Y dos cuestiones empresariales de calado.

La primera tiene que ver con la española Iberdrola. Su presidente, Ignacio Galán, ha ratificado en una reunión con el primer ministro británica, Rishi Sunak, su apuesta por la eólica marina en el Reino Unido con una inversión de 1.500 millones de euros. Y mientras, en el Congreso, el presidente de la CNMV, Rodrigo Buenaventura, acaba de criticar con dureza la tormentosa toma de control de Indra por la SEPI y Amber, el mayor accionista de Prisa. Y EEUU acusa a Credit Suisse de ayudar a evadir impuestos a grandes fortunas.