La mirada cítrica: 8 de cada diez trabajadores autónomos afirma estar en peor situación que hace un año

El género epistolar ha sido muy fértil en la literatura. Ahí están las Cartas Pesas de Montesquieu o las Cartas Marruecos de José Cadalso. Algunas, incluso rompieron barreras. Destacadas fueron las misivas que se enviaron Don Benito y Doña Emilia. Ahora, las epístolas, y no precisamente las de Pablo, es el canal elegido por Economía para presionar a Ferrovial y evitar su traslado a los Países Bajos. El Gobierno afirma que no hay obstáculos para poder cotizar a la vez en las bolsas españolas y en la de Wall Street. El firmante de la misiva, el secretario de Estado, asegura que no hay limitaciones y Economía se ofrece a tomar las medidas oportunas para eliminar cualquier traba que pueda surgir. Y esta misiva llega a la constructora a tres días de su Junta de Accionistas. Da la sensación de que las cartas ya están echadas, veremos a ver qué sale.

En el mundo de la empresa, de la pequeña empresa, las cosas también marchan revueltas. Al igual que entre los autónomos. El último barómetro de situación de ATA indica que 8 de cada diez trabajadores autónomos afirma estar en peor situación que hace un año. Según Lorenzo Amor por el aumento de los costes y gastos

Desde Cepyme se apunta también que casi 4.000 negocios han desaparecido por el aumento de las cotización, de la inflación y del salario mínimo. Hablando de salarios, el incremento pactado en convenio supera el 3% por primera vez desde 2008. Para que después no se diga que en España no hay moderación salarial. Es la primera vez que aumentan los salarios para casi 7 millones de trabajadores más del 3%, en concreto un 3,06%, desde el inicio de la Gran Recesión, según el Ministerio de Trabajo

El viernes conoceremos los datos detallados del IPC, veremos al detalle el avance de la inflación. Uno de los sectores por donde la inflación serpentea con fuerza es en la hostelería, como han comprobado en sus carteras mucha parte del personal en esta Semana Santa. Una Semana Santa que ha colocado casi el cartel de completo en muchas zonas. Del jueves al domingo, de media se ha rozado el 90% de ocupación aunque Jorge Marichal, pte de la Confederación de Hoteles indica que aún queda trecho para recuperar el nivel de 2019

Estamos en vísperas del inicio de la Declaración de la Renta. Una declaración que llega con novedades y sin que el Gobierno aflojara la presión al contribuyente a pesar de la inflación. El Gobierno calcula que este año recaudará con el IRPF 5.000 millones de euros más. No hay deflactación de la Tarifa a pesar del golpe de la inflación en el poder adquisitivo. Si lo han hecho seis CCAA, como recuerda Enrique García, Consejero Delegado de Tax Down

Además, cuidado con el borrador que envía la Agencia Tributaria. Es un borrador y según los gestores administrativos el 35% de ellos contienen errores, por ejemplo, no incluyen todas las deducciones autonómicas.

Una novedad es el Impuesto a las grandes fortunas. Y ojo, hay que declarar las ayudas públicas, como el bono cultural o la ayuda por alquiler. Y recordar que Hacienda tiene en el ojo de mira las trasaccione selectrónicas, como Bizum o las criptomonedas. Y esta Semana Santa más de alguno de ustedes se han encontrado en el ticket de la consumición, sobre todo en Madrid y Barcelona, sugerencias de propina.

Si, sugerencias que van desde cero propina al 5% e incluso al 10%. Vamos, al estilo estadounidense

El señor Rosa no daba propina y le ponen colorado. Ya sabes como se las gastaba Tarantino. El caso es que, en España, el que se pone colorado es el camarero que tiene que pasar el ticket con la sugerencia de propina. Muchos creen que es contraproducente y el cliente se siente violentado. De cualquier forma, junto con un buen servicio hay sugerencias más ingeniosas para atraer la propina como esa que dice.