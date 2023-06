La mirada cítrica: "3 de cada 10 empresas no incorporarían becarios a sus plantillas si tuviesen que se remunerados"

Una de las más clásicas autonomías es la universitaria. Las Universidades se han regido desde su fundación en la Europa Medieval, desde que nacieron en Bolonia, en 1088. En España la Universidades siempre han hecho gala de su autonomía desde que nació la primera universidad en Palencia, sus Estudios Generales en 1212, el mismo año de las Navas de Tolosa. Ahora hay algo más que malestar con la Ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, por imponer un Estatuto del Becario sin consultar con las universidades. Desde la red Fundaciones Universidad Empresa, Carmen Palomino, alerta de consecuencias contraproducentes para los estudiantes.

La Consultora Qualentum señala que de cada 10 empresas 3 reconoce que dejaría de incorporar becarios a sus plantillas si tuviesen que ser dados de alta y remunerados. El jueves, sin la CEOE, Yolanda Diez firmará el nuevo Estatuto del Becario con UGT y CCOO. Pero, es que lo estudiantes también protestan. Los universitarios denuncian, al igual que los rectores, que no han sido consultado para elaborar esta norma. Dicen que es inaceptable.

En el ámbito laboral tenemos también el agravamiento de las protestas de los inspectores de trabajo y la nueva directiva sobre el empleo en las plataformas digitales. España ha votado en contra, pero el proyecto de directiva Rider, sobre el empleo en las plataformas digitales ha salido adelante. Se considerará trabajador y no autónomo a aquellos empleados que no puedan trabajar para terceros, que tengan límite de remuneración o restricciones y control de horarios. La oposición de Yolanda Díaz no ha frenado el proyecto. A la vez, se agudiza el conflicto de los inspectores de trabajo y sus protestas por falta de plantilla, como ha señalado Ana Ercoreca del Sindicato de Inspectores se comienzan a paralizar algunos controles.

Los viajeros de alta velocidad se dispararon un 30% por la liberalización del ferrocarril, cuando la venta de casas bajó un 8% en abril según Estadística. La vicepresidenta Calviño reclama a la oposición un debate económico. Un tercio de los españoles no acudirán a las rebajas, pero el resto piensa gastar, de media, unos 89 euros. Con el consumo ajustado las rebajas también van por barrios, como apunta Miguel Angel Ruiz, presidente de la Asociación española de consumidores.

Las empresas de energía renovable se disparan en España por la OPA sobre Opdenergy cuando mañana viene a España el monarca de los Países Bajos. El Rey Guillermo se interesará por el hidrogeno verde. Y justo cuando está por España el rey de los Países Bajos, Ferrovial anuncia que el viernes pasa a ser neerlandesa y comenzará a cotizar en la bolsa de Amsterdam.