La mirada cítrica: Un nuevo paradigma laboral

Ignacio Rodríguez Burgos analiza con su particular visión la actualidad económica en La Brújula.

El Teletrabajo se ha colado hasta la cocina. La Covid y las limitaciones a la movilidad lo han desarrollado mucho más allá de lo que pensaban las propias empresas. En la actualidad, unos tres millones de españoles trabajan en remoto, el triple que el año pasado. Podría ser más, según el Banco de España.

La pandemia juega el papel de catalizador en el teletrabajo y el Gobierno ha aprobado hoy el Real Decreto que lo regula. Lo más destacado es que debe ser acordado, voluntario, no puede utilizarse como razón de despido, los gastos derivados del mismo corren a cuenta de la empresa y la norma no afectará, por ahora, a las empresas que ya funcionan en este régimen que deberán formalizarlo.

Se abre un nuevo paradigma laboral, dice la ministra de Trabajo. Es la senda de la digitalización a palos. Porque no queda otra. Ahora habrá que ver lo del derecho a desconectar, si funciona. O la conciliación familiar.

Y también otros riesgos, como el mantenimiento de la productividad y el peligro de la deslocalización. Hoy mismo, el líder de UGT, Pepe Álvarez, reconocía en Espejo Público que habían detectado deslocalizaciones más allá de la frontera de Portugal.

La Covid genera múltiples derivadas. Las ventas de coches usados se dispara ante el miedo al transporte público. La venta de vehículos de más de 20 años aumenta un 31%. Se evita el virus, pero se contamina más.

Otra consecuencia es el aumento de la morosidad. Comercios que cierran, PYMES con problemas y dificultades en el empleo dejan huella. La morosidad aumenta al 4,72%, es el primer avance en lo que va de año.

Por cierto el Parlamento acepta debatir una nueva Ley sobre la Morosidad. Las administraciones deben casi dos mil millones.

El que no afloja es Pablo Iglesias que insiste en su idea de aumentar los impuestos a las grandes fortunas. Los economistas dicen que no es el momento, pero reconocen que las subidas no tardarán mucho. También denuncian que el funcionamiento del Sistema fiscal es el peor en cinco años.

Y hoy el departamento de Asuntos sociales que dirige el líder de Podemos ha anunciado la cancelación de los viajes del Imserso por la Covid. Se diluye una de las esperanzas de la costa. El sector afirma que 350 hoteles están abocados al cierre. En este otoño, los mayores no irán al mar mientras que algún que otro hotelero naufragará.