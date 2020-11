La mirada cítrica: "El último Cuplé, hoy día, estaría casi en la clandestinidad"

El fumar se va a acabar.. En Milán, a partir del año que viene, se prohíbe fumar al aire libre a menos de diez metros de otra personas. No se podrá dar al pitillo ni en parques, ni en estadios, ni en las paradas del autobús.. A partir de 2025 no se podrá fumar en ningún lugar público, ni siquiera en los cementerios. No vaya a ser que el humo ciegue los ojos de algún finado.

La guerra contra el tabaco presenta un renovado impulso durante la pandemia. No en vano las consecuencias más graves llegan por los pulmones con las neumonías bilaterales. La economía marcha a ritmo de la carrera de la vacuna contra la Covid. Los laboratorios intentan ganar por la mano a sus competidores y de ahí las diferentes variaciones en el tratamiento.

Pfizer ha pedido permiso a las autoridades estadounidenses para distribuir su vacuna en el mes de diciembre. Y la llega de la vacuna supondrá un punto de inflexión no solo en la crisis sanitaria, sino en la económica, según auguran los expertos. Las criptomonedas luchan con el oro como valor refugio. Y las bolsas recuperan posiciones a gran velocidad. La española ha despedido la semana con un avance del 2 y medio por ciento. Es la tercera semana consecutiva al alza y ya roza los 8.000 puntos.