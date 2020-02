La mirada cítrica: "La Caja Única de la Seguridad Social no se puede romper"

Un inciso, esto de la Seguridad Social parce algo de la democracia, pero no, ya antes el canciller Bismark decidió establecer algo parecido en Alemania, aunque se le adelantó Nueva Zelanda, pero como estaba en las Antípodas por aquí no nos enteramos.

Y, por supuesto, en España, en los años 20 del siglo XX, ya existía el auxilio obrero o las mutuas de accidente. En España hay tres sentencias del Tribunal Constitucional, tres nada más y nada menos, que reconocen la transferencia de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco. Pero las tres sentencias dejan también muy claro que la Caja Única no se puede romper. Que las cotizaciones de empresarios y trabajadores deben ir a un fondo común que se reparte con las pensiones y que estas deben tener una cierta proporcionalidad con lo abonado.

Quien conoce las cuentas de la Seguridad Social sabe que son inviables si se trocean por territorios. Y más cuando solo hay tres Comunidades que presentan superávit: Baleares, Canarias y Madrid. Hablaremos de esta transferencia al Ejecutivo de Vitoria. También lo haremos de Donald Trump y sus nuevas invectivas. Washington amenaza a España y Europa con no compartir datos de seguridad si no se veta a Huawei en las redes 5G. La ministra de Hacienda dice que no piensa bajar la cabeza ante Trump con la Tasa Google, pero por lo pronto retrasa su cobro, no vaya a ser. Y donde también saltan chispas es en Airbus, en la división de Defensa de esta compañía. Anuncian recorte de plantilla. En España se perderán más de 600 empleos.

El mundo aéreo sufre de turbulencias. Antes Boeing, ahora Airbus. Al menos Renfe conquista el AVE entre Houston y Dallas. El Estado de la Estrella Solitaria, tan solitaria como el antiguo símbolo de los ferrocarriles españoles o el tren nocturno que recorría las vías españolas hasta hace cinco años. ​