La mirada cítrica: Una rebelión agraria a ritmo de tractor

El Gobierno de Pedro Sánchez intenta fintar los golpes como si fuera Muhammad Ali , uno de los mejores pugilistas de la historia. En la agenda de Pedro Sánchez e Iván Redondo no estaba prevista la rebelión agraria.

La estrategia político-mediática de La Moncloa se fundamenta en la rotación continúa a velocidad creciente de los problemas y de los conflictos. Como si fuera un invernadero intensivo. De tal forma que la nueva cuestión desplaza a la anterior sin dar tiempo a analizar ni absorber nada en profundidad. Pero la rebelión agraria llega en tractor, en un lento y nada aerodinámico vehículo.

Los hombres del campo saben lo que es ver crecer la hierba y saben esperar. Lo hacen todos los años, cultivo a cultivo, con lo cual no quieren que su protesta se despache como un aperitivo. Por eso la han dosificado, como si fuera una excelente trufa o un sabroso ibérico, en lonchas finas. Sánchez, en Bruselas, hace juego de cintura para que las protestas agrarias no golpeen su mandíbula electoral y en un baile de piernas desvía el gancho hacia las distribuidoras, hacia las grandes cadenas de supermercados. Incluso les exige autocrítica. Pero los agricultores saben que el hacedor del BOE, el poder, no está solo sobre las estanterías. Pedro Sánchez, además, hoy debía batirse el cobre en Bruselas, pues ya ha empezado la lucha por el nuevo Presupuesto de la Unión Europea.

Precisamente aquí se juega buena parte de la renta agraria española a través de la PAC y también con los fondos de cohesión. La salida del Reino Unido supone 10 mil millones menos en las arcas comunitarias. España tras Francia es el que más dinero recibe por la Política agraria común. Y en el próximo ciclo puede convertirse en contribuyente neto. Todo esto influirá, sin duda, en la elaboración de las cuentas del Estado, si es que algún año de estos se logra sacar adelante unos Presupuestos. Comisiones Obreras, por lo pronto, pone el dedo en la llaga: la subida de impuestos, tal y como está diseñada, apenas es el chocolate del loro.

No cubrirá el aumento de gastos y piden más. La ministra de Hacienda ha convocado a las Comunidades para el viernes, quiere ponerles deberes en el déficit, pero éstas han salido respondonas. Antes quieren que le paguen el IVA que se les debe, 2.500 millones de la liquidación de…. 2017. Que rápido cobra Hacienda y que lento suelta los cuartos. Con lo cual este viernes, nos podemos encontrar con esta pregunta en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.. ¿Así que, señora Montero, cómo lo quiere con IVA o sin IVA? ​