Estas son las motivaciones de IFM para la OPA que ha lanzado a Naturgy

Jaime Siles, vicepresidente del fondo IFM, que ha lanzado una OPA por Naturgy. Mañana acaba el plazo para la adquisición de 220 millones de acciones que representa un 22,69% del capital social. "En estos momentos tenemos muy buenas sensaciones pero no puedo dar datos concretos", asegura sobre una operación cuya oferta caduca mañana.

"Somos un fondo de capital perpetuo que invertimos a cien años vista y sabemos que hay tiempos de vacas flacas y gordas y seguimos comprometidos con la decisión que tomamos", explica sobre su forma de operar.

Asegura que no le preocupa el mal momento del sector: "Los analistas de mercado apuntan a que las acciones corregirán hacia abajo para converger con las de Endesa e Iberdrola. No nos preocupa porque nuestra inversión es muy a largo plazo. Eso no significa que nos pongamos una venda en los ojos y nos la quitamos dentro de cien años. Queremos ayudar desde el primer día y somos conscientes que estamos en una crisis energética sin precedentes". Y añade que "Invertimos en países y sectores en los que creemos que hay un desafío por delante y estamos confiados"

"Nos gustaría tener la misma representación que tienen los otros accionistas de referencia que es de dos consejeros", finaliza.