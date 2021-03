La Brújula de la Economía: ¿Qué sucede con la reforma laboral?

Debatimos sobre la reforma laboral y sobre el empleo en España ¿Cuál es el mayor problema en el empleo?: "El problema de España no es la reforma laboral y no es el despido... Es que no te contratan. Ese es el problema, que no estamos generando empleo. Ni en los mejores años se generaba el empleo suficiente y menos ahora", opina la tertulia. Además creen que los horarios españoles no ayudan a favorecer el empleo, "son horarios únicos en el mundo", opina Jesús Rivases.

Y comentamos otra de las noticias del viernes, se ha caído whatsapp, algo que en otras épocas sería anecdótico pero que hoy en día supone un gran problema: "Si un día se cae la electricidad y nos quedamos a oscuras es un terremoto terrible. Lo mismo nos pasa si cae WhatsApp... Estamos en una cuarta revolución."