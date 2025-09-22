La Brújula de la economía: opa del BBVA al Sabadell, bajada en la producción de vehículos y déficit de viviendas (22/09/2025)

En esta Brújula de la Economía, José Miguel Azpiroz y sus colaboradores han hecho un exhaustivo repaso a la actualidad económica nacional e internacional que ha marcado la semana.

Los temas a tratar han sido, principalmente: la opa del BBVA al Sabadell marcada por la nueva oferta; las declaraciones del gobernador de España, José Luis Escrivá, quien ha hablado de que hay un déficit de vivienda en España y la falta de producción de vehículos en España.

La opa del BBVA al Sabadell

La semana vuelve a estar marcada por la opa del BBVA al Sabadell. Esta mañana, el BBVA ha lanzado una nueva oferta al Sabadell. Ahora todo el pago es en acciones, lo que tiene como ventaja que no hay peaje fiscal por la operación si consigue el 50% de las acciones. Ahora, la entidad vasca valora a la catalana en 19.500 millones de euros.

Esta mañana ha estado en Más de uno con Carlos Alsina el consejero delegado del Sabadell, César González-Bueno, quien ha calificado la oferta como "mala", "insuficiente" y "peor que la original", porque no tiene en cuenta recompra de acciones o la evolución de los títulos a lo largo de estos 16 meses de opa. "La opa ha descarrilado", ha asegurado.

La Asociación de Accionistas Minoritarios del Sabadell, por su parte, tampoco está de acuerdo con la nueva oferta, porque es "una tomadura de pelo". En bolsa, las acciones han cerrado con bajadas. El gobernador del Banco de España también se ha pronunciado sobre el asunto y ha dicho que la opa no puede durar tanto tiempo y cree que debería cambiarse la legislación.

Déficit de viviendas y elevada deuda pública

Escrivá ha expuesto que hay una "brecha" entre oferta y demanda desde 2016, unas 700.000 viviendas en concreto. La subida de los precios es una consecuencia directa de este problema. El gobernador del Banco de España también ha alertado sobre la elevada deuda pública y la falta de concreción del plan fiscal del Gobierno.

Un descenso del 7% de producción de vehículos en España

Otro de los temas que se han comentado es la bajada de la producción de coches en España, de hasta un 7% concretamente. Las exportaciones se han desplomado hasta 10 puntos porcentuales. Alemania tiene mucho que ver, ya que Volkswagen y Porche han caído más del 7% en bolsa. Por su parte, Warren Buffett ha vendido todas sus acciones del gigante chino BYD.