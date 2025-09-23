La brújula de la economía: el embargo de armas a Israel y los visados de alta capacitación en EE.UU.

En esta Brújula de la Economía, Rafa Latorre y sus colaboradores han hecho un exhaustivo repaso a la actualidad económica nacional e internacional que ha marcado la semana.

Los temas a tratar han sido, principalmente: el embargo de armas a Israel que ha aprobado el Gobierno, las cifras del comercio español y la tasa que ha impuesto el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los visados a profesionales de alta capacitación.

Embargo de armas a Israel

Embargo de armas a Israel, que también se extiende a los productos de los asentamientos israelíes en los territorios ocupados. Incluye una cláusula especial que permitirá hacer excepciones con los productos y servicios israelíes por cuestiones de interés de seguridad nacional. Esto a Sumar y Podemos no les ha gustado. Sumar quiere que se tramite como proyecto de ley para presentar enmiendas.

Cifras del comercio español

Cada vez vendemos menos a fuera y compramos más, de esta manera el déficit comercial ha subido un 53%, cerca de los 35.000 millones. Con EE.UU. y los aranceles, se duplica. La inversión extranjera se ha hundido un 60% en el primer semestre. Hemos ingresado 8.500 millones de euros. Madrid es la comunidad autónoma que más inversión extranjera atrae, con un 53%. En cuanto al país que más invierte: Luxemburgo. La mayor inversión, la de EE.UU. un 17% del total y después Reino Unido.

Los visados a profesionales de alta capacitación

Preocupación entre las grandes empresas tecnológicas de EE.UU. porque en el afán de Trump de poner límite a la inmigración ha anunciado la imposición de una tasa de 100.000 dólares a cualquier persona que solicite este visado. Básicamente, Trump lo que quiere es que las empresas contraten a profesionales de alto nivel, pero que sean de origen estadounidense. En la actualidad, hay dos millones y medio de trabajadores en EE.UU. que tienen este visado y el año pasado se tramitaron 86.000.