La Brújula de la economía: el apagón termina en el Supremo y la cesta de la compra sube un 2,5% en el último año

En esta Brújula de la Economía, Rafa Latorre y sus colaboradores han hecho un exhaustivo repaso a la actualidad económica nacional e internacional que marca la semana.

Los temas a tratar han sido, principalmente: el compromiso de Iberdrola de invertir 58.000 millones de euros en cuatro años, el apagón termina en el Tribunal Supremo, continúa la batalla de la OPA y la OCU apunta que los precios continuarán subiendo.

Iberdrola actualiza su plan estratégico: inversiones de hasta 58.000 millones de euros

Con motivo del Capital Markets Day, Iberdrola ha presentado su Plan Estratégico 2025-2028. En él han anunciado que mantienen el foco en la electrificación de la economía e inversiones de 58.000 millones de euros hasta 2028, principalmente en Reino Unido y Estados Unidos, donde van a invertir 20.000 millones y 16.000 millones respectivamente.

En la Península Ibérica, por su parte, las inversiones serán de 9.000 millones de euros. Le sigue Brasil con 7.000 millones de euros y otros países de la UE y Australia con 5.000 millones de euros.

El apagón del 28 de abril llega al Tribunal Supremo

Red Eléctrica y otras 20 empresas llegan al Tribunal Supremo personándose en la causa para tumbar la investigación oficial del Gobierno. Antes de verano. Iberdrola y Endesa presentaron dos recursos para decretar como no válido el comité de investigación del Ejecutivo.

Ahora se han sumado, además de las mencionadas, Repsol, Naturgy o Acciona, según fuentes consultadas por El Mundo.

La cesta de la compra se ha encarecido un 2,5%

La OCU ha emitido un informe en el que compara los precios de distintos supermercados -Dani y Alcampo son los más baratos- y asegura que en cuatro años los precios se han disparado. Según el gráfico que han proporcionado, en la mayoría de las principales cadenas, la subida media es superior a la inflación.

En el último año, de media, la cesta de la compra se ha encarecido un 2,5% y más de un 60% de los productos básicos de la misma se han encarecido. El café ha subido un 54%, los plátanos un 36% y los huevos un 30%, como el chocolate. El precio de las frutas y verduras ha crecido de media un 8,2%, el de las carnes un 7% y el de los pescados un 3,4%.