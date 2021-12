Ciencia en La Brújula: ¿Puede la inteligencia artificial hacer descubrimientos matemáticos?

La inteligencia artificial es un campo que cada vez se está utilizando más. Ahora se está empezando a usar en las matemáticas y, aunque es muy poco a poco, ya son capaces de coger poliedros y ver que caras más caras menos vértices es igual a dos. El objetivo es darles objetos matemáticos más complejos y que ella encuentre relaciones para demostrar teoremas.

Con el paso del desarrollo de la IA, se piensa que no pueden superar o igualar a los humanos, sin embargo, antes se decía que no podrían generar lenguaje o arte... pero se pudo. Con la música ocurre lo mismo, se dice que no se puede, pero en un futuro se podrá.

Nuestro experto de este viernes, Carlos Santana, explica que al final las redes aprenden igual que los humanos, con ejemplos. Estas cogen una imagen, la procesan y le hacen operaciones matemáticas y lo transforman para sacar resultados. Además, se evalúa a sí misma con ejemplos previos y va ajustando internamente con operaciones matemáticas para deducir mejor.

¿Puede la IA descubrir teorías? Pueden ver que lo que están analizando es diferente y darse cuenta de que es nuevo, sin embargo, por ahora no pueden hacer descubrimientos. Llevan a cabo operaciones correctas, pero no saben el motivo.