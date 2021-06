¿Cuál es el modelo de padre dominante hoy en día?

Hay padres autoritarios, sobreprotectores, permisivos. Hablamos con Ritxar Bacete, el autor de 'Papá' que clasifica a los padres en diferentes estilos. "Me llamó la atención que no hubiera ningún libro con este título lo que demuestra lo poco que se ha investigado este tema", asegura el autor.

En este libro encontraremos 25 cuentos cortos inspirados en detalles de la vida de distintas figuras paternas, algunas de ellas históricas, otras parte de la cultura popular, con un elemento en común: la experiencia de la paternidad.

La mayoría de mortales repetimos los modelos de crianza que hemos absorbido y en función de cómo nos trataron cuando éramos pequeños. El caso de John Lennon es paradigmático porque fue capaz de superar esos traumas de pequeño, explica en el libro.

Hay muchos manuales pero hay muchos más niños. No hay pautas que sirvan para todos pero sí cosas que van a funcionar siempre como el cariño y el afecto. Es bueno coger plenamente la baja de paternidad para empezar a crear ese vínculo padre - hijo. Además no juzgarles y comprenderles. Si tienen preocupaciones, evitar esas respuestas estilo "eso no es nada" o "vaya tontería".