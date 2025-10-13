El FMI alerta de una Europa estancada: “La incertidumbre es la nueva normalidad”

La periodista y analista económica Susana Burgos analiza en La Brújula el arranque de la Asamblea Anual del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington, centrando su comentario en las advertencias lanzadas por la directora gerente del organismo, Kristalina Georgieva, sobre el rumbo de la economía europea.

“Abróchense los cinturones. La incertidumbre es la nueva normalidad. Y ha venido para quedarse”, son las palabras con las que Georgieva resumió el mensaje que pretende llevar a la cita financiera del FMI. La economista búlgara llega “con parte de los deberes hechos”, después de haber alertado de que “la Unión Europea lleva demasiado tiempo paralizada por la guerra de Ucrania, los aranceles de Trump o el creciente protagonismo de Pekín”.

Susana Burgos recuerda además que las autoridades comunitarias encargaron hace más de un año al expresidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, un informe para analizar la pérdida de competitividad de la economía europea, pero “nadie ha puesto en práctica” sus recomendaciones.

Según explica la periodista, Georgieva “aboga ahora que Europa designe a un zar del mercado único, así lo llama, con autoridad real para impulsar las reformas que hacen falta, con coraje político y vocación de más colaboración público-privada para crear, entre otras cosas, una unión energética y un sistema financiero único”.

Burgos concluye su comentario con la visión de que "hay que completar el proyecto europeo porque dista mucho de estar acabado".