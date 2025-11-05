La Xunta pide al Gobierno que "retire el recurso de inconstitucionalidad contra Galicia" por las medidas de repotenciación

El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo decreto para reformar el sistema eléctrico. La norma ha sido diseñada para recuperar muchas de las medidas que habían decaído el pasado mes de julio, cuando el Congreso tumbó entonces el decreto 'antiapagón'.

Entre las medidas hay una que llama la atención: desmontar miles de molinos antiguos en España, unas 13.000 turbinas aproximadamente. Se trata, además, de una medida que tiene especial parecido con el plan de repotenciación eólica de la Xunta de Galicia. "Nos preguntamos por qué", apunta al respecto María Jesús Lorenzana, conselleira de Economía, Industria e Innovación de la Xunta en declaraciones a 'La Brújula'.

"Desde el Gobierno de la Xunta nos preguntamos por qué. Hace un año explicaba en este mismo medio lo que estábamos intentando hacer. Una medida que consiste en cambiar los molinos antiguos por unos más modernos. En Galicia supondrá, o supondría de no haber recurrido el Gobierno de Pedro Sánchez, que desapareciesen de nuestro territorio dos mil molinos. Es decir, que de 2.600 molinos antiguos, se quedarían en 600 nuevos produciendo aproximadamente un 35% más de energía", asegura.

Según apunta Lorenzana, "el Gobierno ha copiado" el plan, pero "presentando un recurso de inconstitucionalidad" contra el propuesto por la Xunta. "Lo único que pedimos ante esta decisión impresentable es que retiren el recurso porque esto parece un fraude a las comunidades autónomas que estamos intentando que reconozca la bondad de la medida", señala. Para España, insiste, es positivo "producir más energía con menos impacto ambiental".

Una "política verde de bote"

Lorenzana afirma que el asunto "es más complicado que la política verde de bote que tiene este Gobierno". Según apunta, "es mucho más complicado la forma en la que se va a repotenciar, qué es lo que se va a repotenciar", etc. "¿Quién va a pagar la repotenciación?", se pregunta. "¿Los ciudadanos? O va a ser una repotenciación sensata e inteligente teniendo en cuenta todas las casuísticas ambientales y económicas. Todo eso hay que regularlo, hay que escribirlo, hay que hablarlo con las empresas. Pero hay que explicar a la ciudadanía cómo se va a producir", explica la conselleira respecto al decreto aprobado por el Consejo de Ministros. "Pedimos que se retire el recurso contra Galicia y que no se den estos bandazos, que es lo que está haciendo la ministra" Sara Aagesen.