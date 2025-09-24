La vicepresidenta de Aragón califica de "caudillista" al Gobierno de Pedro Sánchez: "No permite que haya discrepancias entre sus diputados"

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha calificado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de "caudillista" y ha acusado al presidente del Gobierno de "censurar cualquier discrepancia con sus propios diputados". Así lo ha expresado en una entrevista en La Brújula, en el programa especial desde Cariñena.

Vaquero ha sido preguntada por el premio Gabriel Cisneros a los valores constitucionales a título póstumo que el Gobierno de Aragón ha concedido al expresidente socialista Javier Lambán, recientemente fallecido. La vicepresidenta ha contado que durante el acto, la bancada socialista -elegida por el propio Lambán- ha permanecido "totalmente paralizada". "Eso viene por el miedo, un miedo a un gobierno caudillista que no admite que haya discrepancias, que es capaz de poner por encima del reconocimiento y sobre la gratitud el miedo".

La única senadora que ha aplaudido ha sido Maite Pérez, que precisamente fue la consejera de presidencia con Lambán y "fue sancionada por su propio partido por acudir al homenaje a recoger el cuadro de la pintora Isabel Guerra en los últimos en los últimos meses poco antes del fallecimiento del expresidente". Por ello, la vicepresidenta ha lamentado que el PSOE se comporte "bajo ese criterio caudillista que provoca miedo entre sus propios diputados. Qué pena".

Sánchez incluso censura cualquier discrepancia con sus propios diputados

Preguntada por si la memoria de Lambán ahora es más incómoda entre los socialistas que entre el Partido Popular, Vaquero ha reconocido que aunque "nadie más que el PP discrepó en el debate político con él", fue "una voz discrepante para reconocer la importancia de la unidad de España o la condonación de la deuda", por eso es "muy grave" que el PSOE esté "sometiendo" a sus diputados a ir en contra, que es precisamente lo que reflejaba Lambán".

"Son dos versiones muy diferentes del Partido Socialista, la que representó Lambán y la que en estos momentos representa Sánchez que incluso censura cualquier discrepancia con sus propios diputados".

Cree que la condonación de la deuda es "un engaño", una "estafa" y "una cesión que Sánchez tiene que pagar"

Sobre la condonación de la deuda ha dicho que "no es tal condonación. Es una estafa, un engaño más de los que Sánchez tiene que utilizar para justificar sus cesiones permanentemente a los independentistas (...). Es el pago de peaje de los independentistas para formar Gobierno. (...) Es una de las cesiones que Sánchez tiene que pagar por seguir manteniendo el apoyo de los independentistas", ha señalado en un tono muy duro.

Por eso, Vaquero se ha mostrado en contra de la condonación, porque "no queremos es someternos a un engaño y provocar que al final los aragoneses deban más deuda de la que deben actualmente. La condonación de la deuda supone incrementar lo que los aragoneses deben".

La vicepresidenta también ha cargado contra la ley de vivienda de Pedro Sánchez, que ha provocado "un incremento de los precios, un 50% de encarecimiento de la vivienda" que principalmente sufren "los jóvenes". Ha criticado que en las dos legislaturas en las que el PSOE ha gobernado Aragón solo impulsaron 86 viviendas y "no se han hecho políticas que favorezcan promover el alquiler".