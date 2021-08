Txema Guijarro, sobre el precio de la luz: "No nos manifestamos contra el Gobierno, sino contra las presiones que este recibe"

Los precios de la luz han generado problemas entre los socios de Gobierno, PSOE y UP, ya que mientras los primeros rechazan la intervención de costes, los segundos lo ven necesario. Para analizarlo, charlamos con Txema Guijarro, Secretario General del Grupo Parlamentario Confederal de UP, que explica que, a diferencia de lo que se cree, no "van a manifestarse contra el Gobierno, sino que contra las presiones que recibe por parte de las empresas eléctricas".

Desde UP, apuestan por tomar "medidas de excepción", como regular los precios de la energía hidroeléctrica y nuclear, crear una empresa pública o rediseñar el mercado mayorista "porque este último no funciona" y el país no se debe exponer a estos picos.

Por ello, señalan necesarias movilizaciones para denunciar los poderes fácticos en el sector de la luz. "No se trata de una contradicción, sino una contrapresión", indica.

Además, Guijarro denuncia las llamadas 'puertas giratorias' que ha beneficiado a partidos como el PSOE: "El mercado eléctrico durante estos 40 años ha generado sombras que habría que despejar, ya que esto no es sano para la democracia".