Teodoro García Egea: "Vox ha indultado a Pedro Sánchez"

Pedro Sánchez que ha logrado que salga adelante el decreto de los fondos europeos gracias al sí de Podemos, PNV y Bildu, y la sorprendente abstención de Vox. El secretario general del Partido Popular es tajante al afirmar que Vox ha indultado a Pedro Sánchez. Egea se hace una pregunta, a cambio de qué ha indultado Vox a Pedro Sánchez

Deja claros los motivos por los que su organización no ha apoyado el decreto: "La Unión Europea debe saber el plan que ha propuesto Sánchez para gestionar 140.000 millones. Nosotros no podíamos hacernos responsables de ese plan por eso no lo hemos apoyado".

Además cree que se ha perdido la ocasión de mandar un mensaje a Europa de que en España se puede hacer lo mismo que en otros países europeos que se ha puesto a reputados economistas al frente de los fondos.

Vox es un elemento que beneficia a la izquierda en España, asegura. "Es un movimiento que ha querido crear la izquierda desde hace tiempo. Estamos viendo como el PSOE cuida a Vox y tira de él en los momentos más críticos y hoy Vox le ha devuelto el favor a Sánchez".

Elecciones catalanas

Sobre la propuesta del Partido Popular para el 14 de febrero dice: "Queremos hacer una Cataluña más fuerte dentro de España. A esos catalanes que están hartos del procés les decimos que aquí tienen la alternativa". Y asegura que es prácticamente imposible que pueda llegar a pactar con el PSC: "No vamos a apoyar al señor Illa porque viene pactando con ERC ya. Viene enseñado. Yo creo que el señor Illa ha venido a Cataluña a poner en práctica lo que Sánchez hace en el gobierno."

Por último señala al Ejecutivo por no tomar medidas más profundas contra el coronavirus: "El Gobierno no toma medidas más duras para no entorpecer el proyecto electoral en Cataluña. Se aplazaron las elecciones gallegas y vascas con unos datos mejores que los actuales".