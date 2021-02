Tenor Zapata: "Tenemos que aprender mucho de la música popular"

Envidio que el flamenco ha sabido hermanarse con otros géneros. Tenemos mucho que envidiar de la música popular y es lo que tenemos que aprender nosotros. Más que músicas tóxicas el tenor ve que hay letras tóxicas especialmente en el reguetón o el trap.

"Cuanta más gente mejor y hay que hacerles mejor la vida porque toda esta música te mejora la vida.", reflexiona

Sobre su música dice: "Me sale una ópera contemporánea de ruidos extraños, de esas que no se entienden. Para mí esa es la ópera de la pandemia, algo que no tiene melodía."