ENTREVISTA EN LA BRÚJULA

Sol Sánchez: "Si lo que intentan es pactar con la izquierda lo han hecho mal"

Tras la investidura fallida de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, la diputada de Izquierda Unida, Sol Sánchez, opina que "no se puede decir que el "no" es votar a Rajoy". También cree que "si lo que intentan es pactar con la izquierda lo han hecho mal". Reconoce que no van a apoyar un pacto que va en contra de lo que han defendido.