La Sociedad Española de Psiquiatría critica el Plan de Acción de Salud Mental por "errores técnicos que perjudicarían a los pacientes"

El reciente Consejo Interterritorial de Salud, que reúne al Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, no logró aprobar el Plan de Acción de Salud Mental presentado por el Ministerio de Mónica García. Aunque se aprobó el primer plan de acción para la prevención del suicidio, el plan de salud mental ha generado controversia debido a sus "errores técnicos" y falta de ambición, según la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM), que participó en la elaboración de las líneas estratégicas, pero no recibió el documento final antes de su presentación.

Marina Díaz Marsá, presidenta de la SEPSM, explica en La Brújula que el plan no solo no mejora la situación actual, sino que podría suponer un retroceso en la atención a los pacientes. "El indicador sobre el número de profesionales que estima el Ministerio no solo no supone una mejora, sino que es un decremento", afirmó Díaz Marsá. Según la experta, el plan propone financiar solo el 90% de las plazas de psiquiatría y psicología clínica, lo que contrasta con el 98% y 99% de financiación alcanzado el año pasado. "La carencia de profesionales es muy significativa, y las listas de espera son cada vez más largas", añadió.

Otro punto controvertido es el objetivo del plan de reducir el uso de psicofármacos. Díaz Marsá criticó esta aproximación, argumentando que muchos pacientes necesitan estos medicamentos para llevar una vida integrada en la sociedad. "Abogamos por el término 'uso racional' de psicofármacos, no por estigmatizar su prescripción", señaló. La presidenta de la SEPSM destacó que demonizar estos tratamientos podría afectar negativamente a la salud de quienes los necesitan.

Respecto al Plan de Prevención del Suicidio, Díaz Marsá expresó su apoyo, calificándolo como "adecuado y necesario". Sin embargo, criticó las declaraciones del secretario de Estado de Sanidad, quien atribuyó la mayor incidencia de suicidios en hombres a una "masculinidad tóxica". "Las razones son otras: factores genéticos, psicosociales y la soledad no deseada en varones mayores", explicó. Además, subrayó que culpar a los pacientes por su enfermedad es contraproducente: "Nosotros estamos en contra de culpabilizar a las personas por sus conductas o enfermedades".