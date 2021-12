El sector del transporte por carretera lo tiene claro: "Lamentable el paro es la única solución que nos está dejando el Gobierno"

Ramón Valdivia, Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) valora la situación de su sector ante el paro que tienen planteado de cara a diciembre. Las negociaciones con el Gobierno están en marcha pero está lejos el acuerdo: "Aún no nos ha convocado el Ministerio de Transporte pero los diálogos son fluidos y si nos convocan mañana será fácil concretarlo. La última reunión fue breve porque las últimas propuestas del Gobierno fueron muy decepcionantes. Llevamos años con problemas enquistados y esto involucra no solo al Ministerio de Transporte sino a gran parte del Gobierno".

Entre sus reclamaciones destacan por encima del resto dos de ellas: "Nos gustaría comprobar que hay empatía del Gobierno con nuestros trabajadores, especialmente los conductores. Y que no tengan realizar labores para las que no están preparados como carga y descarga y que no pierdan allí miles y miles de hora. Esta es la mayor baza que el Gobierno puede emplear. El cuidado de los trabajadores y el beneficio de las empresas son las dos líneas que queremos seguir"

Lo resume en que haya un equilibrio en las condiciones que tienen las empresas de transporte: "Que la regulación permita que las empresas de transporte por carretera que tengan un equilibrio en el terreno de juego. Hay reglamentación sobre el contrato de transportes pero siempre deja en las partes que se pueda pactar al contrario. El sector está muy fragmentado, hay 104.000 empresas de las cuales la mitad solo tienen un vehículo"

"El paro está convocado para 20, 21 y 22 de diciembre. Sería lamentable continuar con el paro pero es la única solución que nos están dejando", finaliza.